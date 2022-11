Ferrari-boss får sparket

Ferrari skal have ny teamchef til 2023.

53-årige Mattia Binotto har efter 28 års ansættelse sagt sin stilling op, som det hedder i en pressemeddelse fra Ferrari.

Det er italiensk for fyret.

Efter en historisk nedtur i 2020 med en sølle sjetteplads i konstruktør-VM, blev Ferrari treere i 2021 og opnåede i denne sæson andenpladser i begge mesterskaber.

Men kun titler tæller hos Italiens stolthed, som senest blev verdensmestre i 2007 med Kimi Räikkönen.

- Jeg vil gerne takke Mattia for hans mange store bidrag gennem 28 år ved Ferrari og i særdeleshed for at gøre teamet konkurrencedygtigt igen gennem det forgangne år, udtaler Benedetto Vigna, Ferraris administrerende direktør.

I sit officielle citat lyder Binotto ikke ligefrem som en mand, der selv har sagt op:

- Med den beklagelse, det medfølger, har jeg besluttet at stoppe mit samarbejde med Ferrari. Jeg forlader et selskab, som jeg elsker, og som jeg har været en del af i 28 år, med afklarethed, som kommer fra min overbevisning om, at jeg har gjort alt muligt for opnå de mål, som blev sat.

Mattia Binotto får ikke svært ved at finde ingeniør-jobs i Formel 1, hvis han ønsker at fortsætte for et andet team. Foto: Jan Sommer

Rygtestrømmen om Binottos forestående fyring tog for alvor til i Brasilien under årets næstsidste grandprix, hvilket fik Ferrari til at udsende en erklæring om, at ‘disse rygter er totalt grundløse’.

Schweiz-italienske Binotto er en blændende ingeniør, som tidligere var teknisk chef for Ferrari. En rolle, han overtog i 2016 fra James Allison, som rykkede til Mercedes.

Han var Fiat-bossen Sergio Marchionnes yndling og blev forfremmet til øverste chef i 2019 kort efter topchefens pludselige død.

Ferraris motor i 2019 bliver af rivalerne betragtet som ulovlig, om end Binotto og co. hævdede, at den levede op til reglerne.

Undersøgelsen af den endte i et hemmeligt forlig med det internationale motorsportsforbund, FIA. Sæsonen efter var italienernes motorfordel forduftet, og Ferrari havde sin næstdårligste sæson i historien - kundeholdene Alfa Romeo og Haas var lige så ringe.

Fiat-familiens øverste John Elkann gav Binotto 2021-sæsonen til at komme sig, men fra 2022 med nye tekniske regler og redesignet motor skulle der titler til.

Günther Steiner og Mattia Binotto er både gode venner og gode kollegaer. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sæsonen startede blændende, men som den skred frem, trak Red Bull fra i udviklingskapløbet, mens Ferraris mesterskabshåb sandede til i dårlige pitstop og mærksværdige strategiske beslutninger.

Særligt Charles Leclerc hørte man flere gange været meget kritisk over for ledelsen på raceteamet.

Ferrari udpeger først Mattia Binottos afløser i det nye år.

Italiensk presse nævnte under sæsonafslutningen Alfa Romeos teamchef Frederic Vasseur som umiddelbar favorit; siden er McLarens teamchef Andreas Seidl tilføjet kandidatlisten.

