Ferrari-boss raser: - Tåbelig handling

Drama efter ternet flag: Flået af podiet

Søndagens Formel 1-grandprix på Interlagos-banen i Brasilien blev et af årets mest dramatiske. Blandt andet kørte de to Ferrarier hinanden af banen med seks omgange tilbage.

Efterfølgende vil teamboss Mattia Binotto ikke uddele ansvaret for kollisionen hos hverken Sebastian Vettel eller Charles Leclerc.

- Det er ikke et spørgsmål om at give eller bøder eller finde ud af, hvem der har skylden, siger Binotto ifølge Autosport.

- Jeg vil sige, at i dag havde de helt lov til at kæmpe. Og det vidste de.

- Årsagen er jo, at vi allerede havde sikret os andenpladsen i konstruktørernes mesterskab, og de kæmpede for deres egen placering i kørernes VM.

- Men 'fri til at kæmpe' betyder ikke, at man skal lave dumme ting - og slet ikke mellem to team-kammerater.

- For mig var det i dag simpelthen en tåbelig handling, siger Binotto.

Episoden skete i sving tre, da Vettel overhalede Leclerc, men episoden betød, at begge biler punkterede.

Årets vildeste F1-race: - Den bedste dag i mit liv

Vettel og Leclerc kollideres i Brasilien. Foto: CHARLES COATES/Ritzau Scanpix

Se også: Rival forarger: - Schumacher var aldrig en stor mester

Der blev ikke uddelt straf fra løbsdommerne, og Ferrari-teamet har endnu ikke analyseret episoden nok til at vurdere det hele fuldt ud. Først når man samles på Ferrari-basen i Maranello senere på ugen vil man analysere video og data.

- Når man gør det i kampens hede, risikerer man at få de forkerte konklusioner.

- Hvad end konklusionen bliver, så er det vigtigste, at vi er skuffede og kede af det over for teamet.

- De to kørere bør være kede af det på teamets vegne. For det var et meget lille crash, men med store konsekvenser. Det er en tåbelig ting, der ikke skal ske, siger Binotto.

Da kørerne gav interviews efter løbet var de to Ferrari-kørere heller ikke stolte.

- Jeg har ikke set Sebastian endnu, men jeg er sikker på, at vi er modne nok til at lægge det bag os, lød det fra Leclerc.

- Det er en skam for teamet, at vi ikke fuldførte løbet. Det har selvfølgelig højeste prioritet, forklarede Vettel.

De fleste tv-eksperter pegede efterfølgende fingre af Sebastian Vettel. Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP/Ritzau Scanpix

Tyske Sebastian Vettel er firedobbelt verdensmester, mens Charles Leclerc kører sin første sæson for Ferrari. Alligevel ligger monegaskeren nummer fire i VM-serien, mens Vettel kun er nummer fem før sæsonens sidste grandprix i Abu Dhabi i weekenden, hvor november bliver til december.

Uroen i kulissen har luret siden, Charles Leclerc blev annonceret som Ferrari-kører. LÆS HER OM DE NI (!) ANDRE EPISODER, der har været mellem de to kamphaner i denne sæson.

Aldrende stjerner vækker opsigt: Nyder livet med unge kvinder

Se også: Dystede mod Kevin: Nu er han den ultimative playboy