Ferrari-boss skærer igennem: Han har førsteprioritet

Udefra lignede det et tronskifte i Bahrain.

Fast besluttet og med køligt overblik skulle man tro, at Charles Leclerc var den erfarne verdensmesterkandidat, mens 31-årige Sebastian Vettel igen-igen begik kørefejl, snurrede rundt om sig og blev en skuffende nummer fem i weekendens hurtigste bil.

Den 21-årige monegasker trodsede en teamordre om at blive bag sin erfarne teamkammerat, overhalede ham og lagde straks afstand. Var det ikke for en fejl i Ferrari-motorens elektriske system, ville stortalentet have vundet sit første grandprix.

Men Sebastian Vettel er fortsat teamets førsteprioritet, fastslog Ferrari-bossen Mattia Binotto i Kina.

Selve løbet gav også prøver på det.

- Som jeg sagde ved starten af sæsonen; hvis der er 50-50-situationer, hvor vi er nødt til at tage en beslutning, vil fordelen gå til Sebastian af den simple årsag, at han har mere erfaring med teamet i Formel 1.

- Han har vundet fire verdensmesterskaber, og for os er han den kører, som er den mest sandsynlige udfordrer til titlen. Men vi er enige med begge kørere om, at om et par løbs tid kan tingene ændre sig. Uheld eller noget andet kan få os til at ændre vores holdning.

- På banen har de frit spil til at kæmpe mod hinanden. På banen, hvis den ene er hurtigere end den anden, vil han få fordelen, siger Mattia Binotto.

Kort inde i F1-løb nummer 1000 udstedte Ferrari imidlertid en teamordre, selv om Leclerc var kommet bedst fra start. Denne gang parerede og lukkede Vettel forbi - under protest.

- Charles har ret til at være ophidset, og det må vi acceptere. Måske bliver det næste gang til hans fordel, sagde Binotto efterfølgende.

Indtil videre er Sebastian Vettel førstekører for Ferrari. Foto: Greg Baker/Ritzau Scanpix

Med tredjepladsen i Kinas Grand Prix er Sebastian Vettel nu et point foran sin unge teamkammerat.

Tyskeren har været klar nummer et hidtil i sin tid som Ferrari-kører med Kimi Räikkönen som villig andenviolin. Sådan er Charles Leclercs indstilling ikke.

Kun én gang i karrieren har Sebastian Vettel været under voldsomt pres fra en teamkammerat. Det var i 2014 hos Red Bull, hvor Daniel Ricciardo gav ham en decideret lussing.

Tyskeren er allerede begyndt at tale om en fremtid uden for Formel 1.

I et interview med britiske The Times luftede han sine frustrationer over, at Formel 1 er ved at blive mere show end sport. Han vil se 2021-reglerne an, før han beslutter, hvor længe han fortsætter.

- Min kontrakt løber til og med 2020. Jeg er sikker på, at jeg vil køre i år og næste år, og så ved jeg ikke, hvad der sker med reglerne. Ingen ved det. Og jeg kan ikke sidde her og sige, at jeg bliver i Formel 1 for enhver pris, siger Sebastian Vettel.

Hvis Charles Leclerc udklasserer ham, bliver den beslutning nemmere ...

