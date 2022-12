Ferrari bryder med Schumacher

Efter fire år er det nu slut - samarbejdet mellem Ferrari og Mick Schumacher. Det oplyser Ferrari i en pressemeddelelse.

Med store forventninger blev Mick Schumacher tilknyttet Ferraris talentprogram i 2019. Ikke overraskende, da hans far, Michael Schumacher, i 11 år var tilknyttet den italienske mastodont og oplevede sine bedste år der med fem VM-titler til følge.

Hos Ferrari startede den nu 23-årige tysker med at køre to år i Formel 2 med det succesfulde Prema-team, som han vandt mesterskabet med i sin sidste sæson.

Derefter gik turen til Formel 1, hvor han med sin Ferrari-baggrund sikrede sig en kontrakt hos Haas. Her tilbragte han to år - det sidste som makker til Kevin Magnussen.

Det stod dog stadigt klarere, at han trods sit velrenommerede efternavn langt fra havde evnerne som sin far og måske endda knap nok til at være konkurrencedygtig i Formel 1.

I 43 løb formåede han således blot at score point ved to lejligheder - begge i 2022-sæsonen. Og han blev ved talrige lejligheder distanceret af Magnussen, der efter nytår i stedet får følgeskab af Schumachers landsmand Nico Hülkenberg

Schumacher selv fortsætter karrieren hos Mercedes, hvor han i 2023 bliver reservekører. Det oplyser Mercedes i en pressemeddelelse.

Dermed går han på ny i sin fars fodspor - Michael Schumacher gjorde efter tre års pensionisttilværelse comeback for det traditionsrige tyske mærke i 2010.

Mick Schumacher skal sammen med Mercedes' faste kørere, Lewis Hamilton og George Russell, være med til at gøre 2023-raceren, W14, konkurrencedygtig, så Mercedes igen kan blive Formel 1-feltets hurtigste bil. En titel, 'sølvpilene' havde otte år i træk til og med 2021, inden Red Bull i år genvandt konstruktørernes VM.

