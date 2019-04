Ferrari-chok i ren crash-fest

BAKU (Ekstra Bladet): Hold da ferie for en kvalifikation …

Hvem husker det kedelige første møde med Baku Circuit Circuit i 2016; den her bane leverer bare actionbrag.

Både Robert Kubica og Ferrari-stjernen Charles Leclerc crashede i det ekstremt snævre sving otte, hvilket betød længere pauser i både Q1 og Q2 med store konsekvenser for det endelige resultat.

Det lå til to røde racer i forreste række, mens Leclercs forhåbninger endte i Bakus ubarmhjertige mure, mens Sebastian Vettel manglede et par tiendedele til Valtteri Bottas, som scorede pole-position for Lewis Hamilton.

Kevin Magnussen kvalificerede sig som nummer 14 og starter 13'er efter at have lavet en fejl på sit sidste allersidste forsøg, mens teamkammeraten Romain Grosjean var uheldig med at blive knockoutet i Q1.

- Ikke den bedste kvalifikation for os. Vi var bare ikke hurtige nok. Det var heller ikke en perfekt Q2, for jeg blev overhalet lige før det sidste sving af en Renault, lå i den beskidte luft og låste desværre hjulene, siger danskeren.

- Men jeg skulle have brugt meget tid fra den omgang, og jeg tror ikke rigtig, at den var der. Lidt skuffende, men i de seneste to løb har vi været gode til tidtagning, men ikke i løbet. Forhåbentligt er det nu anderledes.

Skrækweekenden for Williams fortsætter, og det er et reelt spørgsmål, om de har reservedele nok til at sende begge biler på startgridden. Fredag smadrede George Russell sin Williams, da et kloakdæksel rev sig løs.

Til allersidst i Q1 gik det helt galt for Robert Kubica i det snævre sving otte. Det røde flag, polakken forårsagede, betød tidligt exit til både Romain Grosjean og Nico Hülkenberg, som starter løbet som 15’er og 16’er.

De får begge placeringer foræret, fordi Pierre Gasly missede en vejning under anden træning og derfor skal starte løbet fra pitlane.

Men dagens helt store historie var Charles Leclerc. Ferraris stortalent havde domineret under træning og var favorit til pole-position. Lige indtil han i Q2 sendte sin røde Ferrari i væggen præcist samme sted som Robert Kubica.

- Jeg er dum. Jeg er dum, konstaterede han over radioen og uddybede på sociale medier, allerede før tidtagningen var overstået:

- Ingen undskyldninger. Jeg var ubrugelig. Jeg kæmper for at gøre det bedre i morgen. Undskyld til alle, som støtter os, og endnu mere til hele teamet, som fortjente så meget mere.

Sådan endte Charles Leclercs håb om pole-position. Foto: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Ritzau Scanpix

Ikke godt nok ... Der lød ingen undskyldninger fra Charles Leclerc. Foto: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Ritzau Scanpix

Så længe gearkassen overlever crashet, starter Charles Leclerc som nummer ni. Han får også en placering foræret, fordi Antonio Giovianzzi har ti pladsers straf med sig til løbet.

Med andre ord har Ferrari-stjernen muligheder for at stadig at køre en topplacering hjem.

For sammenlignet med de fleste andre baner er startpositionen mindre vigtig her. Det er nemt at overhale og de hyppige safetycars har vendt op og ned på løbene i de sidste to udgaver og skabt store overraskelser.

Først Robert Kubica og siden Charles Leclerc crashede i sving otte. Foto: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Ritzau Scanpix

Derfor var Romain Grosjean heller ikke knust efter tidtagningen.

- I Baku sker det meste om søndagen. Jeg havde ikke den bedste fornemmelse i bilen i tredje træning, så jeg forventede ikke nogen mirakler, sagde han efter den tidlige exit.

Sidste år startede franskmanden sidst, men lå sekser, da han på besynderlig vis kørte galt under safetycar. Med Sergio Perez liggende foran ham, og mexicaneren endte på podiet.

Det helt store spørgsmål er så, om Haas har fundet nogle løsninger til deres dækproblemer. Hvis ikke er der meget langt til point.

