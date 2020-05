Ferrari-chokkets danske vinder 

Analyse: Sebastian Vettel og Ferraris brud forbedrer Christian Lundgaards chancer for at nå Formel 1

To ting skal være til stede, hvis man skal gennem nåleøjet og køre Formel 1 uden at betale sig ind. Talentet skal være der og nok så vigtigt; der skal være en ledig plads.

Evner og resultater er man selv herre over, men der er talrige eksempler i Formel 1-historien på, at dygtige kørere blev forbigået, fordi der intet sæde var i det eksklusive selskab.

En af vinderne af Sebastian Vettels farvel til Ferrari kan meget vel være dansk.

Og ikke ham du måske først tænkte på, men derimod Renaults østjyske akademikører Christian Lundgaard. For enten direkte eller indirekte frigører det højst sandsynligt en plads hos det franske fabriksteam.

Renault har som erklæret mål at sætte en kører af egen avl i bilen - gerne allerede i 2021 - og ifølge Ekstra Bladets oplysninger topper 18-årige Lundgaard kandidatlisten.

I så fald ville han afløse Daniel Ricciardo.

Australieren har haft det ene ben ude af Renault længe. Allerede sidste år hørte Ekstra Bladet de første pip om, at den tidligere Red Bull-stjerne med al sandsynlighed var fortid på det franske team fra 2021.

Ricciardo har flirtet med Ferrari i årevis og kan allerede have en aftale på plads, men selv hvis italienerne vurderer, at han er for stor en udfordrer til Charles Leclerc, forlænger australieren næppe med Renault. Vælger Ferrari i stedet den anden storfavorit Carlos Sainz Jr., vil Ricciardo være den oplagte afløser hos McLaren.

Esteban Ocon og Daniel Ricciardo er makkerpar hos Renault i 2020. Foto: James Moy/Renault F1 Team

Forleden til Sky F1’s vodcast antydede Renault-teamchef Cyril Abiteboul, at man kigger på alternativer til Ricciardo. Hans nuværende kontrakt lyder på 400 millioner kroner for to år. Coronapandemien har udsat de nye biler, som er Renaults chance for at indhente topholdene, til 2022.

Økonomisk giver det god mening for en trængt bilproducent at spare penge på kørerlønninger, indtil man kan køre med om sejre og mesterskaber.

- Vi er tydeligvis nødt til at fokusere på, hvad der har manglet på teamet, og det er tydeligvis ikke de bedste kørere. Så fokus over de næste to sæsoner bliver på hardwaren og sikre, at de kørere, vi har i fremtiden, vil få det bedste materiel, vi kan tilbyde, så vi kan opfylde alles forventninger, sagde Abiteboul.

Kevins drøm opfyldt: Ferraris kandidater

Til BBC’s 5 Live understregede Daniel Ricciardo også for nyligt, at han spiller spillet i F1-paddocken, hvor det gælder om at sidde i det rigtige sæde især ved store ændringer i reglementet.

- Er det stadig det rette hold at være ved, eller misser vi noget? Skal vi bygge på, hvad vi har?

- Meget af tiden er det en slags skak. Misforstå mig ikke; jeg ville ønske, det var sort og hvidt, hvor alle havde det samme, og vi kunne se, hvem der var bedst, men sådan fungerer det ikke. Men jeg føler, at de bedste altid finder en vej til toppen, sagde han.

Hvis F1-drømmen skal blive til noget, gælder det først og fremmest om for Christian Lundgaard om at levere i F2, hvor han skal køre for topteamet ART Grand Prix; her sammen med teamchef Sébastien Philippe. Foto: Jan Sommer

Se også: Lundgaard kan lande F1-sæde

Før det kommer så vidt, og Christian Lundgaard og bliver den næste dansker i Formel 1, skal det med talentet og resultaterne falde på plads.

Der er mange hvis’er, for trods det åbenlyse talent og Renaults tillid skal der en topplacering til i F2, før det sker.

Akademiet kan også meget vel vurdere, at Lundgaard skal bruge et ekstra år i F2, før han er F1-klar. De første måneder, når sæsonen går i gang, bliver altafgørende.

Men om alt går som forventet, ser udsigten til endnu en dansker i Formel 1 indenfor de næste to år lys ud … Allerede i marts nævnte Cyril Abiteboul Christian Lundgaard som en mulighed i stedet for Daniel Ricciardo, selv hvis Sebastian Vettel blev ledig.

HER kan du læse mere om kandidaterne til det eftertragtede sæde hos Ferrari, hvor Daniel Ricciardo er en af favoritterne (+).

Eksklusivt interview: Han kæmper for Haas' fremtid

Kevins hede Ferrari-drøm - og de lukkede døre

Debriefing fra Abu Dhabi: Gambler med F1-fremtiden

Banerekorder vil blive smadret: Mere fly end racerbil