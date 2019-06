Ferrari-cirkus undrer Kevin: - For mange regler

Når Sebastian Vettel får frataget sejren i Canada, er det på tide at give kørerne lidt mere råderum, mener Kevin Magnussen. Efter at have fået afvist sin appel opfordrer Sebastian Vettel til at brænde regelbogen ...

Det endelige punktum for Lewis Hamiltons sejr i Canada blev først sat fredag eftermiddag på Paul Ricard i Frankrig. Ferrari endte med at appellere den fem sekunders straf, som Sebastian Vettel pådrog sig, da han efter en afkørsel gjorde sig så bred, at Mercedes-køreren måtte bakke.

Ferrari troppede op med alt fra telemetri til en videoanalyse begået af Karun Chandhok på Sky F1, men lige lidt hjalp det.

Stewards afviste anken.

Mange både nuværende og tidligere racerkørere har dog svært ved at forstå, hvorfor Sebastian Vettel skulle have fem sekunders straf. Hvad er der galt med lidt hård racing?

Som Haas-teamchef Günther Steiner bemærker. Situationen var 50-50, så han havde ladet tyskeren slippe.

Stewards uddelte straffen, fordi reglerne dikterer det. Her ligger problemet, mener Kevin Magnussen.

- Den er lidt mærkelig. Jeg synes, der er for mange regler. Ikke kun for os, men regler som stewards skal håndhæve. Det er også svært for dem at være ensartede. Jeg synes, vi skal lade os race mere. Nogle regler er okay, men det kunne godt overlades mere til os, sagde danskeren før den endelige afgørelse forelå.

- Jeg ville gerne se, hvad folk havde sagt, hvis Sebastian var kørt ind på banen og havde lukket Lewis forbi. Værsgo min ven, den sejr får du, jeg lavede en fejl. Det ville også være grimt, og folk derhjemme ville tænke, hvad laver han? Tilsyneladende ville det have været det rigtige at gøre. Men jeg synes, det ville se mærkeligt og kedeligt ud. Som om han gav op.

Kevin Magnussen er på Sebastian Vettels side i sagen. Foto: CHRISTOPHE SIMON/Ritzau Scanpix

- Banerne og bilerne er efterhånden så sikre, at det ikke handler om sikkerhed. Vi kunne godt tage et skridt bagud og lade os køre ræs. Nogle gange får man en straf, og man tænker hvorfor? Men det er, fordi der er så mange regler, og de prøver at være konsistente. Så selv de små ting bliver behandlet. Derfor synes jeg, at de bare skulle lade os køre. Jeg tror ikke, det vil kompromittere sikkerheden. Bilerne er MEGET sikre. Jeg kan ramme væggen, som jeg gjorde i Montreal, og det gjorde ikke engang ondt, siger Magnussen.

Alfa Romeos Kimi Räikkönen undrer sig også.

- Det mærkelige er, at de bliver ved med at fortælle os, at i år er der mere frihed til at køre race. Og så sker der sådan noget, hvilket på ingen måde er nogens fejl, og folk får straffe, siger finnen ifølge motorsport.com.

- Men stewards er også i en svær position, og hvad end de beslutter, vil nogle teams være glad og andre sure.

Hovedpersonen var svært frustreret, da han mødte pressen efter fredagens træninger.

- Jeg tror, det startede for længe siden, da det begyndte at handle om: 'Krydsede han den hvide linje, brugte han for meget kerb?'. Lad os gøre, hvad vi vil. Hvis de er utilfredse med, hvordan vi kører racerløb, så byg andre baner. Så nemt kan det siges. Lad være med at bygge parkeringspladser som denne her, siger Sebastian Vettel.

- Sådan er det. Som jeg har sagt, er der for mange paragraffer, men hvordan kan du ændre situationen? Bare brænd papirerne, tordnede Vettel.

Sebastian Vettel er svært frustreret over situationen. Foto: CHRISTOPHE SIMON/Ritzau Scanpix

Under anden træning i Frankrig var Lewis Hamilton i dommernes søgelys for ikke at have kørt sikkert ind på banen, så Max Verstappen måtte undvige. Den episode affødte ingen straffe. Fordi det var træning, og fordi begge kørere var enige, om at situationen hverken var farlig eller gav Red Bull-køreren en fordel.

