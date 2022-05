Ferrari-fadæse: - Det er en katastrofe

En team-fejl kostede Ferrari og Charles Leclerc sejren i Monaco. Ferrari-bossen vil til bunds i problemerne, men Leclerc var ikke bleg for at udstille teamet efter fiaskoen

Søndag var en sort dag for Ferrari.

De to røde racere startede ellers begge i første startrække, hvilket er guld værd på en bane som den i Monaco, hvor overhalingsmulighederne er minimale.

Men en dyr fejl i strategien betød, at Charles Leclerc gik fra førstepladsen til fjerdepladsen. To pitstop på kort tid ødelagde den 24-årige monegaskers løb.

Nu skal teamet så sammen finde ud af, hvordan det kunne gå så galt uden at pege fingre, fortæller teamchef hos Ferrari, Mattia Binotto.

- Nu, hvor vi har begået disse fejl, er spørgsmålet; Hvordan kunne det ske? Det vil tage noget tid at undersøge det og komme frem til en tydelig forklaring, sagde han efter løbet ifølge det italienske medie Gazzetta dello Sport.

- Noget er gået helt galt, hvis man starter som nummer et og slutter nummer fire. Vi er alle skuffede, men der vil ikke blive peget fingre ad nogen. Det vil være en lærestreg, sagde Binotto.

Mattia Binotto har været teamchef for Ferrari siden 2019, hvor han erstattede Maurizio Arrivabene. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Radiokaos

Charles Leclerc var mere bramfri i sin kritik af holdet efter løbet.

- Det var en katastrofe. Jeg har ikke en god forklaring på, hvorfor det skete. Jeg blev kaldt i pit, og selvfølgelig respekterer jeg den melding. De har et bedre overblik i pitmuren. Men det var tydeligvis ikke det rigtige valg. Mit løb var ødelagt fra det øjeblik, sagde han til pressen efter løbet.

På 19. omgang bliver Charles Leclerc kaldt i pit første gang, hvor han får intermediate-dæk på, der ligger mellem wet-dækket og de normale slicks-dæk.

Allerede to omgange senere blev han så kaldt i pit igen - samme tid som teamkammeraten Carlos Sainz. Det var denne beslutning, der kostede Leclerc løbet, hvilket radiokorrespondancen også gav udtryk for.

Leclercs ingeniør i radioen kalder ham i pit for få sekunder senere at ombestemme sig og sige, at han skal blive ude. Men der var det for sent, for han var nemlig allerede kørt ind i pitlane.

- FUCK, FUCK. HVORFOR. HVAD LAVER I?!, råbte Leclerc, mens han gestikulerede med hænderne i cockpittet.

Charles Leclerc røde racer får de grønne intermediate-dæk på i stedet for wet, i hans første pitstop. Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Og det gjorde formentligt ekstra ondt på Leclerc, at det netop var denne sejr, der glippede for ham.

Han lå nemlig til at tage sejren på hjemmebane, og det ville endda være første gang, han gennemførte Monacos Grand Prix.

Det sidste gik i opfyldelse.

- Jeg har det dårligt. Virkelig dårligt. Jeg har stadig svært ved at tro, at vi tabte det løb. Det gør ondt. Vi skulle bare gøre det samme, som bilerne bagved, og så var det klaret, sagde han.

- Svarene får vi senere. Det er selvfølgelig en kompleks situation. Vi skal have en del møder de næste dage. Nu skal vi diskutere det og gå lidt mere i detaljer, sagde han ifølge Autosport.

Max Verstappen sluttede en plads foran Leclerc, hvilket betyder, at han udbygger føringen i VM. Ni point skiller de to. Og efter Sergio Perez vandt, skraber Red Bull en del point sammen til konstruktørmesterskabet. 36 point er Red Bull foran Ferrari.

12. juni skal der køres grandprix i Bakus gader, og så må vi se, om Ferrari kan gennemføre en weekend uden fejl.

