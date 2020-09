Ferrari-fadæse: Kevin fik ram på superstjerne

MONZA (Ekstra Bladet): Tribunerne er tomme på Monza, hvilket Ferrari et eller andet sted skal være glade for. For selv de mest dedikerede tifosi ville have svært ved at finde den rette grimasse på denne lørdag.

De særlige motorindstillinger til kvalifikationen er forbudt fra denne uge, men det gjorde nu ikke den store forskel for holdene med Ferrari-motor.

For første gang siden 1986 starter ingen Ferrari løbet på hjemmebanen i top ti. Og for første gang siden 1966 starter en Ferrari uden for top 15.

Charles Leclerc begynder løbet som nummer 13 med Sebastian Vettel helt nede på 17. pladsen.

Faktisk blev den tyske firedobbelte verdensmester slået af både Kimi Räikkönen og Kevin Magnussen.

Danskeren nåede Q2 for første gang siden Steiermarks Grand Prix i juli og for anden gang i år, mens Romain Grosjean kvalificerede sig som nummer 16.

Han vil dog ærgre sig svært over at være af banen for anden gang weekend i træk på sin sidste kvalifikationsomgang.

I sving syv på det ene sæt friske dæk, Magnussen havde til rådighed i Q2, kørte han i gruset, hvilket i praksis koster ham en enkelt placering på startgridden, da Kimi Räikkönen overhalede ham.

- Jeg får bare lige låst baghjulene lidt på bremserne og smider bagenden ind i svinget, og så ryger jeg i gruset. Det var lige på nippet til, at vi kunne komme foran Räikkönen, så der skulle en perfekt omgang til, så det prøvede jeg, forklarede danskeren efterfølgende.

Springet op til Charles Leclerc på 13. pladsen var for stort til, at nogen af Ferrari-kunderne kunne have nået ham.

Både Kimi Räikkönen, Nicholas Latifi og Esteban Ocon skal dog stå skoleret for Tom Kristensen, og de andre stewards på Monza for en kaotisk situation i Q1, hvor en kæmpemæssig trafikprop var ved at forårsage en ulykke.

Sidste års kæmpe farce i Q3, da ingen ville føre feltet an på Monza, hvor den rette slipstrøm bag en anden bil hurtigt er et halvt sekund værd, udeblev.

Men Q1 var en meget rodet affære, hvor blandt andre superstjernen Sebastian Vettel blev fanget.

Artiklen fortsætter under billederne ...

For første gang siden 1966 starter en Ferrari uden for top 15 på Monza. Foto: JENNIFER LORENZINI/Ritzau Scanpix

Sebastian Vettel så resten af kvalifikationen fra pitvæggen. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Romain Grosjean var også af banen. Franskmanden starter 16'er ved siden af sin danske kollega. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Største offer for den manglende kvalifikations-indstilling var tilsyneladende Honda og Red Bull.

Lewis Hamilton snuppede endnu en pole-position marginaler foran Valtteri Bottas, men det suveræne tyske team var otte tiendedele fra de nærmeste rivaler.

Men mens Max Verstappen normalt leger med i toppen, var hollænderen i Italien et sekund efter og helt nede som femmer.

Dagens overraskelse var Carlos Sainz, der starter treer i sin McLaren skråt foran Sergio Perez’ Racing Point.

