Ferrari-farce lurer: Ny langgaber for Haas

Kevin Magnussen og Romain Grosjean sluttede, hvor de startede i en begivenhedsløs sæsonfinale, der potentielt kan ende med et Ferrari-drama efter ternet flag

ABU DHABI (Ekstra Bladet): En vinderpokal var, hvad Kevin Magnussen allerhelst ville tage hjem fra Abu Dhabi med, men den 27-årige dansker ville nu gerne sælge sæsonafslutningen på forhånd for et enkelt point.

Han gav det et fair skud, men helt som forventet endte sæsonfinalen med tomme lommer for femte løb i træk.

Kevin Magnussen sluttede 14’er med Romain Grosjean på 15. pladsen 19 sekunder længere tilbage.

Franskmandens løb faldt igen fra hinanden på første omgang, hvor han kom skidt fra start og mistede et par placeringer.

Facit for Magnussens sæson bliver 20 point og en 16. plads i kørermesterskabet, mens Haas bliver nier i konstruktør-VM med 28 point.

Lidt lir var der i starten med en klassisk første omgang fra Haas’ dansker. Fem placeringer snuppede han og nåede op på niendepladsen.

Pierre Gaslys Torro Rosso blev klemt mellem to Toro Rosso og mistede en frontvinge; det hjalp, men der blev også sat en lækker overhaling ind på Nico Hülkenberg i tyskerens sidste F1-grandprix i denne ombæring.

Som løbet fandt sin rytme, stod det hurtigt klart, at VF19 igen manglede fart under løb.

Haas-duoen kunne kun gøre som teambossen Günther Steiner ønskede. Få bilen sikkert hjem, så den er klar til næste uges test og kryds så fingre for, at VF20’eren bliver mere konkurrencedygtig.

Yas Marina Circuit er notorisk berygtet for at levere forudsigelige racerløb, og 2019-udgaven blev ingen undtagelse.

- Fantastisk første del af løbet. Næste år giver vi dig en bil, der kan gøre det færdigt, sagde Gary Gannon over radioen.

- Hvis du bliver ved med at køre sådanne første omgange næste år, er alt muligt, fortsætter han.

Mest interessante krydderi var perioden frem til 18. omgang, hvor DRS-systemet ikke fungerede, så kørerne skulle kæmpe for overhalingerne i stedet for, at de hurtigste bare lavede de sædvanlige forbikørsler.

Stewards bringer sig imidlertid i spil til en hovedrolle efter løbet, for allerede inden lamperne gik ud, lå det fast, at der kommer til at gå timer efter det ternede flag, før det officielle resultat foreligger.

En potentiel Ferrari-farce lurer.

Det internationale motorsportsforbund, FIA, har med to tekniske direktiver i slutningen af sæsonen adresseret mistanke fra rivalerne om, at Ferrari har omgået motorregler.

48 minutter FØR starten offentliggjorde FIA en brændstof-uregelmæssighed, man havde fundet i Charles Leclercs Ferrari, som forbrød sig mod det tekniske reglement.

Han risikerer dermed diskvalifikation, hvis brøden er mere end en bagatel. I sager, hvor bilerne ikke lever op til reglerne, er stewards normalt nådesløse.

Men monegaskeren fik lov til at starte løbet, og Ferrari skal først møde og forklare sig klokken 16.45 dansk tid. Derefter votering og dom, før det endelige resultat foreligger.

- Ferrari ligner idioter

Forfremmet: Dansk F1-håb i duel med Schumacher

Lewis Hamilton satte en fed streg under sin dominans med sæsonens 11. sejr. Han trak fra rivalerne fra allerførste sekund.

Max Verstappen sikrede tredjepladsen i kørernes mesterskab med en sikker andenplads, mens Charles Leclerc rundede podiet af … i hvert fald til at begynde med.

Trods startpositionen som nummer sjok grundet en motorstraf lykkedes det Valtteri Bottas at køre sig op på fjerdepladsen, som kan ende med at blive til et podie.