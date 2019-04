Ferrari-fiasko opklaret: Aldrig set før

Unge Charles Leclerc havde sat konkurrenterne til vægs i kvalifikationen og indtog pole position i sæsonens andet grandprix i Bahrain.

På trods af en sløv start viste monegaskeren flot kørsel og så længe ud til at holde sin førerposition hele vejen til mål,

Men med få omgange tilbage var der fejl i hybridsystemet i Ferrari-raceren. Det gjorde, at Charles Leclerc tabte to placeringer og i stedet måtte se den regerende verdensmester, Lewis Hamilton, stille sig øverst på podiet.

Ferrari-teamet har nu fundet årsagen til, at raceren ikke kunne holde farten hele vejen til mål. En hidtil uset motorfejl blev kæppen i italienernes hjul.

- Vi har sporet fejlen til at være en kortslutning i det elektroniske system, der styrer benzintilførslen. Denne type problem har vi ikke set i komponenten før, lyder meldingen fra Ferrari ifølge formula1.com.

De fortæller i samme ombæring, at man anvender samme power unit i næste løb i Kina.

Charles Leclerc er den yngste kører til nogensinde at kvalificere sig til pole postion i et Formel 1-grand prix. Foto Ritzau Scanpix

Et motorproblem som dette så tidligt i sæsonen kan blive problematisk for Ferrari, da hver kører kun har lov til at bruge et begrænset antal motorkomponenter i løbet af sæsonen.

Overskrider man dette, kan man risikere hårde grid-straffe.

Derfor er det enormt positivt for Ferrari, at Charles Leclerc kan bruge samme motor, når det i næste weekend går løs i Shanghai til Formel 1-grand prix nummer 1000.

