Ferrari-flirt i al hemmelighed

Hvordan kan man ende på podiet i sin Formel 1-debut, og så ni måneder senere stå uden et sæde?

‘Hvad nu hvis’ hverken forlænger Kevin Magnussens Formel 1-karriere eller skaffer den større resultater, men hverken daværende manager Dorte Riis Madsen, investor Anders Holch Povlsen eller racerkøreren selv var vakse nok i 2014.

Man stolede for meget på McLaren, så drømmestarten blev ikke udnyttet til at sikre kontrakten til 2015.

Men der har været følere fra andre teams gennem årene. Force India, Williams, Toro Rosso og selv en kort flirt med Ferrari.

Sebastian Vettel (tv) og Kimi Räikkönen kørte for Ferrari i 2018, og man vidste tidligt, at Kimi Räikkönen ville blive udskiftet. Foto: Jan Sommer

Ekstra Bladet har dem beskrevet gennem tiden, men Kevin Magnussen giver flere detaljer i sin nye bog ‘Alt eller intet - mine år i Formel 1’.

Der var en føler og kort flirt med Ferrari i kølvandet på den imponerende start på 2018-sæsonen.

‘Det hele foregik uofficielt, men Ferrari havde spurgt Haas, om de måtte bruge mig i deres simulator. Det godkendte Haas. Derefter var jeg en slags skyggetestkører for Ferrari. Det blev ikke sagt højt nogen steder, og jeg fik heller ikke betaling for arbejdet. Det gjorde mig ikke det fjerneste’, skriver Kevin Magnussen.

Højt humør hos Haas i begyndelsen af 2018-sæsonen, hvor Kevin Magnussen i en periode kørte i Ferraris simulator. Foto: Jan Sommer

Muligheden opstod, fordi Charles Leclerc havde fået en langsom start hos Sauber sammenlignet med teamkammeraten Marcus Ericsson. Forventningerne til en fremtidig Ferrari-stjerne var større.

‘En af cheferne fra Ferrari forhørte sig om mig hos Haas. Heller ikke det var en officiel henvendelse, men der blev sendt følere ud om, hvordan det så ud med min kontrakt for 2019-sæsonen’.

Muligheden lukkede sig lige så hurtigt, som den opstod, efter Charles Leclerc scorede en sjetteplads i Aserbajdsjan og derefter point i fire af de følgende fem løb.

‘Igen blev der ikke sagt noget; jeg blev bare ikke booket til at køre i Ferraris simulator længere. Den opgave var røget tilbage til Charles Leclerc.’

I sommerferien kimede alle kørere Red Bulls Christian Horner ned efter Daniel Ricciardos chokbeslutning om at forlade teamet til fordel for Renault.

Pierre Gasly fik som bekendt pladsen i 2019.

‘Men folkene fra Red Bull afviste mig ikke helt. De sagde, der ville komme et ledigt sæde hos Toro Rosso, der også var ejet af Red Bull, hvis jeg var interesseret i det’.

De krydsede klinger flere gange i løbet af den sæson - ikke mindst på Monza - men i Bahrain var stemningen afslappet mellem Kevin Magnussen og Fernando Alonso. Foto: Jan Sommer

Beslutningen blev dog hurtigt taget at blive blive hos Haas.

Karrieren kunne også have set noget anderledes ud, hvis Magnussen-lejren i 2014 havde forfulgt interessen fra Williams, om end der aldrig kom en formel henvendelse eller tilbud.

Efter en historie om ros fra Williams’ chefingeniør Rob Smedley, da Kevin Magnussen kvalificerede sig firer på Hockenheim lige efter Williams-duoen Valtteri Bottas og Felipe Massa skriver han:

‘Når vi rejste fra løbene og tilbage til London, skete det også flere gange, at nogle af Williams’ chefer kom hen for at snakke med mig og spurgte ind til min situation og mine kontraktforhold hos McLaren. Min fornemmelse var, at de ville have mig i stedet for Felipe Massa’.

Kevin Magnussen i selskab med Felipe Massa under Brasiliens Grand Prix. Foto: Jan Sommer

Williams blev treere i konstruktør-VM både i 2014 og 2015 og sluttede som femmere i 2016 og 2017 foran McLaren.

Som daværende teamchef for Force India også har bekræftet over for Ekstra Bladet, skulle Kevin Magnussen egentlig have debuteret der og ikke hos McLaren.

En fyreseddel til Sergio Pérez kombineret med et Asos-sponsorat fra Anders Holch Poulsen ændrede situationen.

Ferrari trak føleren til sig igen, da Charles Leclerc begyndte at levere i for Sauber. Foto: Jan Sommer

