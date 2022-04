Ferrari-flop: Kostbar fejl

IMOLA (Ekstra Bladet): Dækvalg og strategi hos Haas har fået mange hårde ord med på vejen fra Kevin Magnussen-fans i denne sæson.

Men fejl og misset timing sker også hos de absolutte topteams og deres kørere.

Charles Leclerc så ikke for heldig ud, da den førende i mesterskabet smed en sikker tredjeplads og kørte af banen. Monegaskeren var nede at vende niendepladsen og sluttede sekser ved ternet flag.

Ferrari fik aldrig gang i festen på Imola. Foto: Jan Sommer

Ferrari øjnede ikke bare chancen for at køre hurtigste omgang, men også for at overhale Sergio Pérez og score andenpladsen bag Max Verstappen ved pitte og skifte til det bløde dæk sidst i løbet.

- Jeg så en mulighed, som jeg tidligere ikke var der. Jeg prøvede alligevel, kørte lidt hurtigere i sving 14-15, tog for meget kerb og snurrede. Alle point tæller, og i dag mistede jeg syv point mod de 15 point, som tredjepladsen ville have udløst. Jeg lærer af det og kommer videre, sagde Leclerc efter løbet.

- Der har været pres på siden starten af weekenden, og jeg synes ikke, at jeg har lavet fejl før i dag. Men det var en fejl, som kostede mig meget.

- Jeg gør det ikke igen, men faktisk var jeg heldig, for det kostede mig kun syv point. Men de kan få betydning sidst på sæsonen. Alt tæller, når du kører efter titlen, siger han.

Charles Leclerc havde udsigt til Sergio Perez' gearkasse det meste af løbet - indtil han lagde an til overhaling. Foto: Jan Sommer

Han forventer en tæt duel med Max Verstappen og Red Bull, som svinger hele tiden.

- Med Red Bull er det sådan, at en weekend er de stærkere, og en anden er vi. Sådan har det været fra sæsonstart. Vi var hurtigst i Bahrain og Australien, og de var det de to andre steder. Det kommer meget an på banerne, hvem som topper, siger Leclerc.

Ferraris hovedkvarter ligger en times kørsel fra Imola. Foto: Jan Sommer

Fra teamchef Mattia Binotto lød ingen kritik:

- Vi fortryder aldrig at bede en racerkører om at presse den. Det er en del af hans job at køre til grænsen. Fejl sker. De nye biler er noget stivere, og hvis du laver en lille fejl, betaler du dyrt. Men vi fortryder ingenting, og jeg mener, at vi traf den rigtige beslutning, sagde han.

Den anden Ferrari-kører lavede kostbare fejl i Australien og igen under fredagens tidtagning. Spanieren udgik på første omgang i Italien, men denne gang uden skyld; Daniel Ricciardo (McLaren) kørte ham af.

