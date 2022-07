Ferrari-flop koster Kevin

Kevin Magnussen ville have sneget sig i top ti, hvis det ikke havde været for endnu en uheldigt timet safetycar, mener teamchef Günther Steiner

LE CASTELLET (Ekstra Bladet): Det er skæbnens ironi, men Haas-teamets gode samarbejdspartner Ferrari kostede i praksis Kevin Magnussen en hæderlig chance for point i Frankrigs Grand Prix.

Trods en startplacering som 20’er takket været en motorstraf.

I situationen gav Charles Leclerc teknikken skylden for sit crash, men Ferrari-stjernen indrømmede senere, at der var tale om en kørefejl fra egen side.

Günther Steiner gestikulerer over for Ferrari-teamchef Mattia Binotto. De er gode, men det er skæbnes ironi, at det var Ferrari, som fremprovokerede den safetycar, der spolerede Kevin Magnussens chancer. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det neutraliserede danskerens drømmestart med otte vundne positioner på de to første omgange.

- Uden safetycar ville vi have været på kurs mod point. Kunne vi have nået McLaren og Alpine? Det ville nok blive svært, men helt sikkert de to Aston Martin, sagde Günther Steiner efter løbet til Ekstra Bladet.

Med særligt Magnussens nuværende form har Haas-bossen store forhåbninger til næste uges løb i Ungarn, hvor teamet for første gang i år medbringer nye dele til VF-22’eren. Han bemærkede også den overbevisende tidtagning lørdag, om end den var skønne spildte kræfter, da danskeren skulle starte sidst uanset hvad.

- Bilen er stadig stærk. Forhåbentlig bliver den kun bedre med opgraderingen. Jeg beder ikke om held. Jeg beder kun om ikke at være uheldig, for den safetycar kom på det absolut værste tidspunkt, siger han.

- Derfra vidste vi, at vi måtte improvisere. For det var ikke muligt at køre til mål med ordentlig fart uden at stoppe igen.

Ferrari lignede umiddelbart den hurtigste bil i Frankrig. Carlos Sainz blev ganske vist kun femmer, men startede sidst sammen med Magnussen grundet en motorstraf. Foto: Tariq Mikkel Khan

Både Kevin Magnussen og Mick Schumacher, som sluttede sidst af de 15, der så ternet flag, pittede tidligt. Strategien så ud til at lykkes, før Charles Leclercs uheld spolerede muligheden for at overraske.

- Bedømmelsen af dækkene var perfekt. Vi vidste, at vi ikke kunne køre en et-stopper og var nødt til at bruge to. Derfor pittede vi ham tidligt. Men han var nødt til at komme ind under safetycar; ellers taber du endnu mere tid, siger Steiner.

Frankrigs Grand Prix var en varm omgang. Foto: Tariq Mikkel Khan

Trods tidlig exit efter kontakt med Nicholas Latifi (Williams) var Kevin Magnussen ved godt mod efter grandprixet.

- Vi havde en rigtig god bil denne weekend. Der var bare for meget dækslid, sagde han.

- Farten var rigtig god, men den forsvandt, når dækkene blev for varme. Jeg vidste, at det ikke var muligt at passe på dækkene længe, for så ville vi ikke komme fremad. Jeg var nødt til at presse den og håbe, at dækkene ville være okay, men det var de ikke rigtigt.

Umiddelbart lod det til, at Haas havde det sværere med asfalttemperaturer over 55 grader end de nærmeste rivaler, hvilket kan blive en udfordring allerede næste weekend.

- Men jeg ser frem til Ungarn. En noget anderledes bane. Samme hede og måske endda endnu mere. Forhåbentlig kommer der også en opgradering, som vi skal se lidt nærmere på, siger Magnussen.