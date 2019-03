Ferrari forsvarer kontroversiel beslutning

Charles Leclerc blev bedt om at blive bagved Sebastian Vettel i årets første løb, men det var der en god grund til, mener Ferrari

- Skal jeg blive bag Sebastian? Ja eller nej?, spurgte Charles Leclerc.

Og så kom det svar, som Formel 1-fans nok havde frygtet, selvom der før sæsonen var blevet forsikret, at de to Ferrari-stjerner kunne køre race mod hinanden.

Men det blev altså ikke denne gang.

Leclerc blev bedt om at blive bag Sebastian Vettel og bakke lidt af.

Svaret var klart, for de røde biler var simpelthen faldet for langt tilbage i forhold til de forreste, så det handlede kun om at beskytte det, der allerede var i hænde.

- Seb fandt aldrig greb, da han pittede og fik medium-dæk på. Så blev han angrebet af Max Verstappen. Vi besluttede bare at få bilen i mål, og han passede på dækkene til sidst. Med ti omgange igen blev vi som team enige om, at vi ikke ville tage chancer og blot holde vores position, siger teamchef Mattia Binotto.

Binotto har fået en hård start på sæsonen? Foto: Ritzau Scanpix

Leclerc fortalte, at han accepterede beslutningen, mens Vettel erkendte, at han var meget langsomt kørende.

- Jeg har ingen chance for at forsvare mig på det tidspunkt, for jeg var så langsom, lød det fra tyskeren.

De to kørere var på forskellige dækstrategier, men der var mere succes for den unge monegasker, der forventes at presse den tidligere verdensmester hårdt i denne sæson.

Watt i det gavmilde hjørne: Herregodt race af Kevin

Ferrari blev også spurgt, om de havde overvejet at satse til sidst for at få det ekstra point, som gives til den kører med den hurtigste omgang, men det blev ved tanken.

- Nogle gange er man ikke den bedste, men det er vigtigt at score nogle point, og det blev i sidste ende vores beslutning, erkender den slagne teamchef.

Ferrari sluttede som nummer fire og fem med et minut op til vinderen Valtteri Bottas.

- En ting er sikkert: Det er ikke bilens rigtige potentiale. Vi er ret sikre på, at det er større, siger Binotti.

Førsteudfordreren til Mercedes skal i hvert fald finde et andet niveau, når det går løs i Bahrain i slutningen af marts.

Se også: Kevin er IKKE imponeret: Unødvendigt

Se også: Trods pinligt deja-vu: Bravissimo, Kevin

- Jeg vinder sgu nok det her