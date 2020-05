Ferrari fuldender transfercirkus

Carlos Sainz Jr. blev vinderen af Sebastian Vettels beslutning om at forlade Ferrari. Den 25-årige spanier har fået en toårig kontrakt for sæsonerne 2021 og 2022 som teamkammerat med Charles Leclerc, oplyser Ferrari.

- Med allerede fem sæsoner bag sig har Carlos bevist sit talent og vist, at han besidder de tekniske færdigheder og rigtige kundskaber til at gøre ham det ideelle match til vores familie, siger teamchef Mattia Binotto.

- Vi har taget hul på en ny cyklus med målet om at vende tilbage til toppen af Formel 1. Det bliver en lang rejse og ikke uden problemer, især når man tænker på de nuværende udfordringer fra økonomi og regler (det kommende budgetloft, red.), hvilket oplever pludselige ændringer og vil kræve anderledes løsninger.

- Vi tror på, at et makkerskab med Charles og Carlos’ talent og personligheder, det yngste i de seneste 50 år hos Scuderia Ferrari, vil være den bedst tænkelige kombination for at nå de mål, vi har sat, siger Binotto.

Når Ferrari valgte Carlos Sainz på bekostning af Daniel Ricciardo, som gennem flere sæsoner har været under overvejelse hos italienerne, skyldes det især to ting.

Spanieren er ikke så etableret et navn og dermed billigere i drift. Nok så vigtigt er han mere villig til at finde sig i at være en klar nummer to under Charles Lerclerc’ lederskab, end en kører der allerede har vundet grandprixer.

Ferrari har altid foretrukket en klar rollefordeling.

