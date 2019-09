Ferrari har opgivet kampen

Ferrari burde have givet sejren til Charles Leclerc i Singapore, hvis de troede på, at de stadig kan slå Lewis Hamilon i denne sejr, mener Jason Watt, som alligevel ikke bebrejder, at italienerne fyldte lidt selvtillid på Sebastian Vettel

DET KAN LYDE som en overskrift, som skulle have været brugt sidste år og ikke lige nu, hvor det røde hold er tilbage i storform og har taget tre sejre på stribe – men lad mig forklare.

I begyndelsen af sæsonen var Ferrari-bilen i hænderne på især Charles Leclerc faktisk ganske hurtig. I Bahrain ved løb to var begge Ferrari i forreste række, og den unge Leclerc levede op til, hvad jeg havde regnet med.

Desværre svigtede en lille dims på hybridteknikken, da sejren lå lige til højrebenet, men der var afgjort en fremtidig sejr i sigte til Charles Leclerc. Den unge løve var igen flyvende i Aserbajdsjan, men var overmodig og kørte bilen i væggen i Q3.

ALLEREDE UNDER VINTERTEST kunne jeg lide, hvad jeg så. Da jeg på en betting-side opdagede, at den unge mand som verdensmester gav pengene syv gange igen, var jeg ikke sen til at smide en tusse efter det væddemål. Det var nok heldigt, at jeg i samme omgang smed en tusse på Hamilton til 2,5 gange pengene, da Ferrari ikke i år kommer til at løfte den store pokal.

Der skulle gå helt indtil løb 13 på Spa, før Ferrari fik sæsonens første sejr, og som vi alle ved, brillerede Leclerc igen på Monza og vandt derved to i træk. Alt imens lignede Vettel mere og mere en mand på nippet til at give op. Jeg kan ikke bebrejde ham; det var ydmygende at se teamkammeraten vinde på hjemmebane, mens man selv snurrer af banen og ligner en nybegynder.

DA VI KOM TIL SINGAPORE, satte Charles Leclerc endnu en gang satte bilen på pole, hvilket han har gjort flere gange end nogen i år (ja, Hamilton er med i tabellen).

Jeg sad under den første del af løbet og så Leclerc kontrollere tempoet oppe foran. Da nogle af de bagerste pittede for så at køre hurtigste omgang på den hårde dæktype, løftede jeg godt nok øjenbryn. Det bliver en dag, hvor undercuttet skulle i brug, og det skal jeg love for, at det kom.

Ferrari valgte at pitte Vettel først, og jeg spurgte mig selv: Hvorfor det?

UNDERCUTTET VAR effektivt som forudsagt, tyskeren kom ud foran Leclerc og vandt løbet. Der kan være mange årsager til, at Ferrari gjorde, som de gjorde ... her er mit bud:

Man lytter med på hinandens teamradioer, og på 19. omgang ved Ferrari derfor godt, at Red Bull pitter Max Verstappen. Da han ligger lige bag Vettel, risikerer man undercuttet.

Derfor får Vettel den sene besked ’box Sebastian box’. Hvis man er på Vettels side, vil man let kunne få øje på, at det var tyskerens første omgang efter stoppet, som sikrede ham sejren. Han kørte en fænomenal omgang, og derfor undercuttede han Leclerc, som bare kunne have givet den noget mere gas på sin næste og sidste omgang, før det var monegaskerens tur til pitstop.

DER ER ALTID USIKKERHED omkring, hvor tidligt man tør pitte med øje for, at der er langt til mål, hvis stoppet sker for tidligt. Både Ferrari og Mercedes undervurderede i mine øjne, hvor hurtig den hårde dæktype egentlig var, og det var faktisk Mercedes, som klokkede mest i det, idet Hamilton smed en mulig sejr, hvis han havde forsøgt undercuttet på Leclerc.

Jeg tror derfor ikke, at man hos Ferrari med fuldt overlæg lagde en taktik, som skulle få Vettel til at vinde løbet. Det var nok nærmere de to kørere som med deres tempo henholdsvis vandt og tabte løbet.

Hvis man i Maranello virkelig stod bag Charles Leclerc, havde man i Singapore bedt Vettel vige pladsen. Fordi det kræver ikke den store regnemaskine at regne ud, at Leclerc er fremtidens mand. Han har ofte været 0,3 sekund hurtigere end Sebastian Vettel, og han er virkelig blevet fuld af selvtillid ovenpå sine to sejre (seneste demonstreret lørdag i Rusland med den fjerde pole-position i træk).

SÅ HVIS MAN GIK efter den mikroskopiske chance, der er for, at Hamiltons næsten 100 VM-points forspring kan indhentes, er det Leclerc og ikke Vettel, som skal gøre det. På den konto har man opgivet kampen om at vinde VM.

Men, men, men ...

Jeg synes dog, at Ferrari spiller sine kort helt rigtigt. Hamilton smider ikke VM-forspringet, og hvis man hos Ferrari gjorde Vettel til hjælperytter, ville han for alvor været en knækket mand.

Derfor var det helt korrekt at ’lade’ Vettel vinde i Singapore, for det havde han i min bog selv kørt sig til.

NU HAR FERRARI nemlig en Sebastian Vettel, som igen tror på egne evner, og det er guld værd for dem. Det ville være skrækkeligt, hvis tyskeren blev mavesur over at være degraderet til andenviolin og pludselig forlod det hele ved sæsonens udgang.

Ferrari har på nuværende ingen på bedding, som kan udfylde Vettels køresko, så han skal som minimum holdes i live 2020 med.