Ferrari henter rutineret teamchef

Det er ikke mere end et par uger siden, Mattia Binotto efter 28 år hos Ferrari blev smidt på porten.

Nu er afløseren på plads.

Det bliver 54-årige Frederic Vasseur, der hentes ind som ny teamchef efter en årrække som team principal hos Renault samt Alfa Romeo og forgængeren Sauber.

Franskmanden kommer til det italienske top-team efter en lang karriere i motorsporten, hvor han har stået bag både Nico Rosbergs og Lewis Hamiltons GP2-sejre, inden de brød igennem i Formel 1.

- Vi er glade for at kunne byde Fred Vasseur velkommen hos Ferrari. Gennem sin karriere har han med stor succes kombineret sine tekniske kvaliteter som ingeniør med en evne til få det bedste frem i både kørere og hold. Den tilgang og lederskab er lige, hvad vi har brug for for at kunne give Ferrari et skub fremad med fornyet energi, siger CEO Benedetto Vigna i en pressemeddelelse.

Vasseur har første arbejdsdag 9. januar som team principal og general manager.

Ferrari har ikke vundet verdensmesterskabet siden 2007, hvor Kimi Räikkönen var hurtigst af alle. Efter det forsmædelige 2020, hvor italienerne måtte nøjes med en historisk forfærdelig sjetteplads i konstruktørernes VM, blev det til en tredjeplads året efter og en andenplads i denne sæson.

Ansættelsen af Vasseur er et nybrud hos Ferrari, der ellers kun har fundet team principals i egne rækker, siden Jean Todt stoppede med udgangen af 2007-sæsonen.

