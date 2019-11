Ferrari-koks: - Torskedumt af Vettel!

Ferraris stjerner Sebastian Vettel og Charles Leclercs sammenstød kronede det, som Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, kalder for årets løb i Formel 1.

Mercedes' Lewis Hamilton har for længst sikret sig endnu et verdensmesterskab, men derfor var der stadig masser af dramatiske begivenheder i søndagens løb i det brasilianske grandprix.

Det største samtaleemne har været det seneste kapitel i rivaliseringen mellem de to Ferrari-kørere Vettel og Leclerc. Den unge Charles Leclerc fik elegant overhalet Vettel, hvorefter tyskeren svarede prompte igen med en aggressiv overhaling, der ender med et sammenstød, hvor begge kørere fik punkteret et dæk i et sammenstød og efterfølgende måtte udgå fra placeringer som nummer fire og fem.

Leclerc og Vettel. Foto: Charles Coates/Ritzau Scanpix

Taget med bukserne nede

Da læserne spørger til sammenstødet er der ingen tvivl om, hvem der bærer ansvaret for de to kamphaners kollision.

- Det var endnu et eksempel på, at Vettel tager dårlige beslutninger, og dem er der snart mange af, svarer Jason Watt.

Han forklarer videre, at det var unødvendigt, men den tidligere verdensmester får endnu hårdere behandling af Formel 1-eksperten.

- Det var torskedumt af Vettel at han begynder at presse Leclerc ind mod venstre. Vettel blev taget med bukserne nede i en fed overhaling af Leclerc, og det var mere end han kunne tåle, siger Jason Watt.

Den betændte situation har fået en af Ekstra Bladets læsere til at spekulere i om, det skulle være anledning til en skilsmisse for Ferrari og Vettel.

- Kunne Ferrari finde på at sende Vettel på tidlig pension efter i går?, spørger en læser.

Det afvises af Formel 1-eksperten, der dog gerne så nogle mere officielle konsekvenser fra løbsledelsen. Watt antyder, at de skåner Vettel for sammenstødet, da det 'bare' var hans egen holdkammerat, der blev kørt af banen. .

- Der havde været en fandens ballade hvis det var Verstappen han havde kørt ind i på den måde. Regler bør være regler uanset hvem man vælger at køre ind i, svarer Watt på et spørgsmål til den manglende straf af tyskeren.

I denne uge skal de to involverede kørere til møde i Ferraris hovedkvarter for at forsøge at rense luften, efter de begge fik raset igennem i teamradioen efter sammenstødet.

Mødet skulle sikre, at Ferraris to kørere ikke saboterer hinanden lige så meget i næste sæson for, selvom de har sikret sig andenpladsen i konstruktørernes mesterskab efter mægtige Mercedes, så er Leclerc og Vettel ikke bare blevet sat til vægs af Mercedes' Hamilton og Bottas i kørernes VM. Efter deres stunt i søndagens løb har de nu også overladt tredjepladsen til Red Bulls Max Verstappen.

