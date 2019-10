Ferrari-kontroverser står i kø: Farligt luksusproblem

Ankomsten af Charles Leclerc til Ferrari har udviklet sig præcist som i Sebastian Vettels værste mareridt.

Så talentfuld som forventet, lynende hurtig og ikke villig til at spille samme andenviolin, som Kimi Räikkönen gjorde det i tyskerens fire første sæsoner for det italienske team.

Teamchef Mattia Binotto kalder det et luksusproblem at have to så dygtige kørere, men han har tydeligvis svært ved at håndtere det. Det er kun et spørgsmål om tid, før deres uenigheder bliver til mere end brok over radioen.

Begge Ferrari-kørere dummede sig i Japan, men undervurder ikke betydningen af Sebastian Vettels pole-position.

Uden den ville den firedobbelte verdensmester have tabt ti kvalifikationsdueller i træk til den hurtigere Charles Leclerc. Hans ene grandprix-sejr i år kom kun i hus assisteret af Ferraris strateg, som tillod overhaling af den yngre kollega via pitstop i Singapore.

Siden vintertesten i Barcelona har kontroverserne stået i kø mellem ung og gammel. Og teamledelsen har ikke håndteret dem videre elegant. Faktisk har deres brug af teamordrer været lidt af et selvmål.

Det blev understreget i Rusland, hvor kørerne brokkede sig åbenlyst over radioen over, at den anden ikke gjorde som aftalt.

- Formentlig er der ting, som kunne have været gjort bedre, sagde Sebastian Vettel til det efterfølgende grandprix i Japan.

Hvor længe er Charles Leclerc og Sebastian Vettel en holdbar konstellation som teamkammerater hos Ferrari? Foto: Behrouz MEHRI/AFP/Ritzau Scanpix

Når den erfarne tysker trodser teamordrer, viser det også, at han ikke er klar til at kaste håndklædet i ringen endnu.

- Charles har gjort det rigtig godt, men jeg tror, det hovedsageligt skyldes ... og jeg tror oprigtigt på, at det er en kamp mod dig selv før mod andre. Hvad det angår, har jeg kæmpet med at få det ud af mig selv, som jeg ved, jeg gemmer på. Samtidigt ser det meget hurtigt anderledes ud, når man kigger på udefra, siger Vettel.

Med fire løb igen af 2019-sæsonen har han vundet et enkelt grandprix mod Charles Leclercs tre, men der er ‘kun’ ni point op til ham i VM-stillingen.

Efter sommerpausen har Ferrari været stærkeste team. Den kommende verdensmester Lewis Hamilton nyder showet fra konkurrenten udefra.

- Det er en interessant dynamik, de har, fordi Seb var nummer et, og nu er han det tydeligvis ikke. Baseret på energi og fremtidsudsigter prøver de at gøre Charles til det, siger Lewis Hamilton.

- Er det godt for teamet? Jeg tror det ikke, men sådan har deres filosofi altid været. Vi klager ikke, fordi vi har en filosofi, som virkelig fungerer her, og som der ingen planer er om at ændre, siger Mercedes-stjernen, der allerede i Mexico kan sikre sin sjette VM-titel.

Hvad med fremtiden?

Begge har kontrakt for 2020-sæsonen, fastslog teamboss Mattia Binotto allerede til hjemmebanegrandprixet på Monza. Men konflikterne åbner interessante perspektiver til 2021, hvor mange kørere har kontraktudløb, og en større rokade lurer.

I sin karriere har Sebastian Vettel altid været vant til at være klar etter hos sine teams. Det er han ikke længere. Nederlaget til Daniel Ricciardo i 2014 fik ham til at flygte fra Red Bull.

Kunne Vettel finde på at pensionere sig selv efter 2020? Eller finde et andet sæde? Gider Ferrari overhovedet fortsætte med ham, når de har Charles Leclerc?

Daniel Ricciardo, Max Verstappen og selveste Lewis Hamilton er alle på markedet til 2021-sæsonen. Og i London går en 27-årig dansker rundt og drømmer om, at italienerne hellere vil have et apolitisk og billigere alternativ.

Uro i Ferrari-kulissen

Preseason: Seb er nummer et

Allerede før kørerne blev sluppet løs, slog teamchef Mattio Binotto fast, at hvis der opstod 50-50-situationer, ville fordelen gå til Sebastian Vettel, fordi han er den mest erfarne. Fra start fastslår Charles Leclerc, at han har til hensigt at udfordre sin teamkammerat.

Australien: Smækker døren

Charles Leclerc slipstreamer og forsøger overhaling af Sebastian Vettel. Tyskeren lukker kontant af, så der står en beskidt hvirvel efter monegaskerens bil: - Jeg tror ikke, han så mig, siger Leclerc.

Bahrain: Ignorer teamordre

Første pole-position til Leclerc, som dog får en dårlig start og ryger ned som treer. Han slår hurtig kontra og siger, 'jeg er hurtigere, gutter', da han befinder sig i Vettels gearkassen. Ferrari beordrer ham til at blive bagved, hvilket han ser stort på og overhaler. Var det ikke for en motorfejl, ville Leclerc have vundet grandprixet sikkert.

Shanghai: Makker ret under protest

Leclerc får den bedste start og overhaler sin teamkammerat. Bagved brokker tyskeren sig over, at han bliver holdt tilbage. Ferrari udsteder en teamordre; denne gang adlyder Leclerc og lukker Vettel forbi.

- Charles har ret til at være ophidset, og det må vi acceptere, siger Binotto efterfølgende.

Spanien: Total forvirring

Vettel begår en af sine mange kørefejl, da han forsøger overhaling af Mercedes’ Valtteri Bottas. Leclerc forsøger overhaling og bliver som i Australien sendt ud over kerbs. Igen siger Leclerc: - Jeg tror ikke, han så mig.

Ferrari-kørerne ender på forskellige strategier, men også med begge at tabe tid undervejs, fordi pitvæggen tøver med beslutningerne. Til allersidst ender Leclerc med at skulle vige for Vettel.

Ungarn: Barsk overhaling

På nyere dæk er Sebastian Vettel klart hurtigste Ferrari-kører mod slutningen af racet. Hans overhaling af kollegaen er imidlertid barsk og kompromisløs.

Når man vinder Italiens Grand Prix for Ferrari, er det nemt at blive tilgivet for at have brudt en aftale under tidtagningen. Foto: Massimo Pinca/Reuters/Ritzau Scanpix

Monza: Snydt af Charles

Under kvalifikation er en slipstrøm altafgørende for en hurtig tid på Monza. I Q3 skal Vettel hjælpe Leclerc til første forsøg, men monegaskeren gengælder ikke som aftalt tjenesten til andet gennemløb. I stedet snupper han pole, og søndag vinder han grandprixet.

Herefter blev det unge stortalent tilgivet.

Singapore: Tilfældig Vettel-triumf

Leclerc havde fra pole-position på bybanen kurs mod sin tredje sejr i træk, da Ferrari valgte at pitte Vettel for at forsvare sig mod et såkaldt undercut fra Red Bull. Det viste sig yderst effektivt, og tyskeren overhalede ved den manøvre sin egen teamkammerat.

Igen og igen brokkede Leclerc over, at han på unfair vis blev frataget sejren. Men sådan blev det.

Sejren i Singapore tilhørte Charles Leclerc, men blev foræret til Sebastian Vettel. Foto: Thomas Peter/Reuters/Ritzau Scanpix

Sochi: Nægter teamordre

I Rusland er det vigtigt at få en slipstrøm på den lange vej ned mod det første reelle sving. Ferrari havde lagt en taktik, hvor Leclerc fra pole skulle trække Vettel derned og ikke forsvare sig mod overhaling, så italienerne kunne snyde Mercedes for en god start.

Planen lykkedes, og ideen var, at Ferrari-duoen herefter skulle bytte position, men da det kom til stykket nægtede Vettel. Teamet endte med at skride ind og gøre det via pitstop.