Ferrari-mistanken breder sig

Ferrari-motoren er tilsyneladende over vinteren gået fra at være griddens stærkeste til den svageste

Hvordan er det lykkes Ferrari at producere en langsommere motor end sidste år?

Potentielt griddens langsomste; selv Ferrari-teamchef Mattia Binotto indrømmede efter Østrigs Grand Prix, at den havde mindre motorkraft sammenlignet med i fjor.

Og hvad gemmer sig præcist i det fortrolige forlig mellem italienerne og det internationale motorsportsforbund, FIA, som afsluttede en teknisk undersøgelse af motorenheden?

Kørte Ferrari og kunderne fra Alfa Romeo og Haas rundt med en motor, som udnyttede smuthuller i reglementet og ikke ville leve op til det nuværende?

De ubesvarede spørgsmål hober sig op oven på sæsonens første løb og forstærkes efter fredagens træning.

Lørdagens kvalifikation risikerer at drukne i tordenbyger. Kan der heller ikke afvikles kvalifikation søndag før løbet, tæller anden træning, hvorfor holdene gav den lidt mere gas end normalt, og mange brugte et ekstra sæt dæk for at være på den sikre side.

Resultaterne for de Ferrari-drevne teams var skræmmende læsning.

Charles Leclerc kørte niendehurtigste tid over et sekund fra Max Verstappen (Red Bull) og Valtteri Bottas (Mercedes) i top.

Alfa Romeo-duoen indtog 13. og 14. pladsen, mens Sebastian Vettel dukker op helt nede på 16. pladsen. Tyskeren var under to tiendedele af et sekund hurtigere end Kevin Magnussen. Og danskeren var kun hurtigere end sin egen teamkammerat.

- Det er tydeligt, at der eksisterer et fart-underskud på langsiderne, og vi er langsommere end sidste år. Jeg kan vist sige åbent, at det gælder samtlige Ferrari-drevne biler, siger Haas-teamchef Günther Steiner.

- Jeg tror, alle arbejder hårdt på at finde ud af hvorfor.

Fred Vasseur, som er chef for Alfa Romeo, er enig.

- Situationen er velkendt, og nu skal alle parter arbejde sammen. Jeg stoler på, at Ferrari er i stand til at genvinde så meget som muligt.

- Farten i løbet var hæderlig, og vi kunne matche farten på bilerne foran os. Underskuddet var lidt mere vigtigt i kvalifikationen, siger Alfa-bossen.

For Kevin Magnussen burde fredagen kun have handlet om at teste løsninger til en modificeret bremsekøling, så han søndag kan nå ternet flag. I stedet sad han ude i første træning grundet problemer med batteri og elektronikken i bilen.

Selv Williams var hurtigere end Haas, da han endelig kom på banen.

- Hvis vi ser på i dag, ligner det ikke, at vi har meget at skyde med i kval-trim. Måske bliver det vådt lørdag, og det krydser jeg fingre for, siger danskeren.

Lidt mellem linjerne pegede Magnussen på sit onlinepressemøde på motoren som det største problem.

- Jeg tror ikke, at noget, teamet har gjort, har gjort bilen langsommere. Overhovedet. Der er andre grunde til det. Hvis du ser på alle Ferrari-drevne biler, så er der nogle ligheder. Det er nok noget, som holder os lidt tilbage, siger han uden at ville involvere sig i politisk snak om, hvad der er sket med Ferrari og i deres forlig med FIA.

- Jeg kan ikke engang med sikkerhed sige, at det er motorens skyld. Jeg kan bare konkludere, at vi er langsommere på langsiderne, og vi er nødt til at smide mere downforce end sidste år, siger han.