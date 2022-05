Ferrari protest afvist

Red Bull tog sig af to af pladserne på dette års podie i Monacos Grand Prix, og det vil de fortsat gøre, efter Ferraris protest blev afvist

Ferrari havde klaget over Red Bulls ageren i pitlane, og det medførte at begge Red Bull-kørere blev kaldt op til stewards efter det regnvåde løb i Monacos gader.

Ifølge Ferrari, så havde vinderen Sergio Perez og tredjepladsen Max Verstappen undladt at overholde en gul linje ved udgangen til pitlane.

Begge kørere var til møde med stewards 19.15, men protesten er nu knapt to en halv time senere blevet afvist af FIA.

Resultatet af søndagens grandprix i Monaco står altså ved magt, og Sergio Perez kan endnu engang juble over sin sejr i det prestigefyldte grandprix

Sort dag for Haas

Det blev en sort dag for Haas, som først måtte se løbet blive udsat med en time, før de fik gang i et ræs, som for begge kørere endte alt for tidligt.



Kevin Magnussen nåede ikke mere end 21 omgange af det regnvåde grandprix i Monaco, før han måtte udgå med motorproblemer.

Mick Schumacher smadrede sin Haas-racer. Foto: Christian Bruna / Ritzau Scanpix

Kort efter udgik hans teamkammerat, Mick Schumacher, da hans bagende skred ud, og han crashede så voldsomt, at Haas-raceren knækkede midtover.

Red Bull tog sig af det øverste og nederste trin på podiet, mens Ferrari måtte tage til takke med en andenplads til Carlos Sainz og en fjerdeplads til Charles Leclerc.