Ferrari-stjerne i paradoksal trafik-brøler

Kimi Räikkönen ramte en parkeret bil, da han forsøgte at undgå en modkørende

Normalt ser du Formel 1-stjernerne drøne derudad med 300 km/t, men med langt mere begrænset fart kan det stadig gå galt - selv for en verdensklassekører.

Ferrari-stjernen Kimi Räikkönen kom således i en noget uheldig situationen i hjembyen Baar i Schweiz, hvor han kom til at køre ind i en bil, der holdt parkeret. Den 38-årige finne kørte ind i siden af bilen, da han forsøgte at undvige en modkørende bil.

Episoden, som stammer tilbage fra maj, bliver han nu straffet for, fortæller nyhedsbureauet ATS.

Räikkönen og Vettel har begge boliger i den schweiziske by. Foto: AP

Verdensmesteren fra 2007 skal betale en bøde på 350 schweizerfranc samt et administrationsgebyr på 450 schweizerfranc. Det svarer til cirka 5200 danske kroner i alt.

Paradoksalt nok har Räikkönen opnået et af sine bedste resultater denne sæson på bybanen i Baku, som også byder på mange snævre passager. Her blev han nummer to, ligesom det resultat også kom hjem i Østrig og Italien.

Fra næste sæson skifter han Ferrari ud med Sauber. Og hvor for gider han så det? Jason Watt deler sin teori her.

