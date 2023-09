Ferrari-stjerne løber røvere op og redder million-ur

Ferrari-kører Carlos Sainz fik stjålet et dyrt ur, men formåede at løbe tyveknægtene op og få det tilbage

Søndag var en følelsesmæssig rutsjebanetur for Carlos Sainz.

På Monza-racerbanen fik Ferrari-køreren kæmpet en tredjeplads hjem i Formel 1-grandprixet og endte på podiet i champagneregn. Først på aftenen var han udsat for et røveri.

Det skete cirka kl. 20.30 foran det fashionable Armani Hotel i Milano, hvor Sainz sammen med en fra sin stab var på vej ind. Det skriver flere italienske medier herunder avisen Corriere Della Sera.

De to tyveknægte, der beskrives som nordafrikanske, stjal Sainz' Richard Mille-ur, der har en værdi af 3,7 millioner kroner og tog flugten i Milanos gader.

Sainz viste, at han som Formel 1-kører har lynsnare reflekser ved at eftersætte de to mænd til fods, mens han råbte op, så andre mennesker omkring ham også forsøgte at stoppe røverne.

Det lykkedes efter en kort, men intens jagt over knap en halv kilometer, hvor det Sainz formåede at få sit ur tilbage og få tilkaldt politiet.

Ordensmagten fik bragt tyveknægtene bag lås og slå - og taget et billede med den berømte racerkører:

Som Ferrari-kører har Sainz automatisk en høj status i Italien - også selvom det ikke lykkedes ham at vinde på Monza på trods af pole position.

Sainz er aktuelt nummer fem i VM-stillingen med 117 point. Det er Red Bulls Max Verstappen, der efter sin sejr på Monza fører VM-serien helt suverænt med 364 point.