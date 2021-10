Ferrari-stjerne løfter sløret: Kæmpe ændring

2022-bilerne tegner langt hurtigere end forventet, men bliver en noget anderledes oplevelse at køre

Da Formel 1 annoncerede sportens mest gennemgribende tekniske ændringer i årtier tydede de første beregninger på, at bilerne ville blive op mod fem sekunder langsommere, end de nuværende.

Sidste år lød kvalificerede bud på tre sekunder målt op mod 2020-bilerne, som var de hurtigste nogensinde i F1’s 70-årige historie.

Alt sammen for at gøre racingen bedre, og konkurrencen mere intens og uforudsigelig.

Mens Max Verstappen og Red Bull endelig har givet Lewis Hamilton kamp til stregen, har holdene i kulissen for længst kastet alle kræfter efter 2022-bilerne.

Der venter kørerne en noget anden oplevelse, afslører Carlos Sainz Jr.

Nikita Mazepin ser nærmere på 2022-modellen. Haas er meget langt i sin udvikling i håbet om at blive konkurrencedygtige igen. Foto: Hoch Zwei/Ritzau Scanpix

Ferraris spanier fortæller samtidig, at snakken allerede går mellem rivalerne om, hvad de har oplevet i simulatoren.

Spørgsmålet til en million er: Hvordan føles din?

- Vi ved alle, hvordan vores egen føles, og blandt kørerne er vi sådan; ‘hvordan føles din?’, siger Carlos Sainz til Autosport.

- Der er ved at være en tendens i paddocken og blandt kørerne, at vi alle føler, ‘wow, det her er meget anderledes og meget langt fra, hvor vi er, og hvordan bilen føles nu'.

- Det bliver en kæmpe ændring, og måske er vi sammen ved at acceptere, at sådan bliver det.

Hos Alpine har Christian Lundgaard kørt tidlige versioner af 2022-bilen i simulatoren og beskriver den som tættere på en F2-bil end en F1’er, og som meget sværere for kørerne at tackle.

Fra 2022 skal bilens downforce skabes under den, så de nemmere kan følge hinanden og ikke bliver så påvirket af beskidt luft som de nuværende.

Reglerne er noget strammere end tidligere, så ingen forventer, at team møder op til test med et trick som i 2009, hvor Ross Brawn havde fundet et smuthul i reglerne og udviklet den såkaldte ‘dobbelte diffuser’.

Jenson Button blev verdensmester den sæson for Brawn GP.

- Vores største frygt er, at nogen formår at føre den beskidte luft, der skabes foran bilen, rundt om siderne på bilen. Det er, hvad skaber problemerne, når man kører bagved, siger Pat Symonds, den tidligere topingeniør, der har ledt arbejdsgruppen bag det nye regelsæt, til Auto-Motor-Und-Sport.

På Silverstone i sommer blev kørerne præsenteret for en model i fuld størrelse af, hvordan F1 forudser, at de nye biler kommer til at se ud. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Men holdene har været dygtige, for de seneste beregninger viser, at bilerne næsten bliver på niveau med de nuværende. Endda til trods for højere vægt og brændstof, som er grønnere og mindre effektivt end nu.

LÆS OGSÅ: Jason Watt har skiftet mening

- Vi forestiller os, at de nye biler i gennemsnit kun er et halvt sekund langsommere end de nuværende ved begyndelsen af sæsonen. Og de kunne være på niveau ved sæsonafslutningen. Jeg siger ‘kunne’, fordi vi ikke kender tempoet på udviklingen under de nye regler, siger Pat Symonds.

Hurtigere tider betyder i sidste ende, at holdene har fundet mere downforce end forventet.

Samtidigt forlyder det ifølge Auto-Motor-Und-Sport, at holdene er positivt overraskede over de nye lavprofil 18 tommers Pirelli-dæk; her finder man også noget af omgangstiden.

HER KAN DU LÆSE, om det sats, der giver Christian Lundgaard chancen for at bryde igennem i Indycar.