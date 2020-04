Ferrari truer med F1-stop

Formel 1-familiens ældste medlem, Ferrari fortsætter i manges øjne med at være 'gammel og sur'.

Den italienske hingst truer atter med at forlade motorsportens fornemste klasse, som man ellers har været en fast bestanddel af siden starten for 70 år siden.

Det er de igangværende forhandlinger mellem Federation Internationale l'Automobile, F1-holdene og F1-ejer Liberty Media om et nyt budgetloft, som har fået teamchef Mattia Binotto til indirekte at true med at sige farvel.

For i juni i fjor blev der besluttet et loft på 175 millionrer dollars, 1.229 milliard kroner, men det skal der barberes i på grund af den nuværende situation, som kan lukke F1-hold som f. eks. Haas, Alfa Romeo og Williams.

Med henvisning til, at det vil betyde, at der skal skæres og flyttes rundt på personalet i Ferraris hjemby Maranello, kan Ferrari højst acceptere et loft på 145 millioner dollars, lidt over en milliard kroner.

I forhandlingerne har McLaren spillet ud med, at loftet skal helt ned på 100 millioner dollars, lidt over 700.000 millioner kroner for at hjælpe 'de små'.

Der er også en model, hvor budgetloftet skal sænkes fra år til år.

Så der er nogle ender, der skal mødes, men Ferrari vil som så ofte før kun være med egne betingelser, fordi man udover at sikre medarbejderne påberåbe, at man har kunder som f.eks. Haas, der har krav på at få det bedste af det bedste.

McLaren mener til gengæld, at Ferrari er sikret økonomisk igennem andre lukrative aftaler som f. eks. en fordelagtig TV-aftale, fordi man lige som Mercedes leverer motorer til andre F1-hold.

Truslerne fra Ferrari er som bekendt velkendte og er igennem de mange år udført i forskellige udgaver, som da den daværende direktør for det hele, Luca di Montezemolo for 10 år siden startede Le Mans og få år senere sendte den daværende førstemand Fernando Alonso i samme ærinde.

Det skete med henvisning til, at Ferrari ville ud af Formel 1 og satse hårdt på Le Mans, som man har kunnet se i storfilmen, Le Mans' 66.

Ferraris teamchef Mattia Binotto er citeret for følgende i The Guardian:

- Vi er klar over F1 og resten af verden oplever en vanskelig tid på grund covid 19-pandemien. Det er ikke tiden til at reagere hurtigt, da der er risiko for, at der træffes beslutninger på bagsiden af denne nødsituation uden klart at have evalueret alle konsekvenserne.

Se også: Ekstremt F1-forslag var Haas' drøm

Se også: 'Coronakrise giver unik mulighed'

Se også: Skrækscenarie: Formel 1 mister fire teams