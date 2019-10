Ferrari under anklage: - Latterligt

Designændring er forklaring på, at den røde racer er hurtigst

Det kan næsten kun være de andre teams, som har ondt et vist sted.

Ferrari, som altid har haft en særlig status i Formel 1, har brugt sommerferien til at få lavet en såkaldt designændring på den ellers homologerede motor, Ferrari 063 Hybrid V6-turbo med dobbelt hybrid.

Ændringen har virkelig gjort en forskel, så det kan ligne, at Ferrari har været for kreative i forbindelse med det nye 'design'.

Derfor har de andre teams brokket sig og sendt et brev til FIA, Federation Internationale de l'Automobile, for at spørge om lovligheden, og om det er sket indenfor reglerne, skriver Autosport.

Magiske Magnussen når utrolig milepæl

Ændringen har været markant på den måde, at den røde racer har skaffet sig op til 0,8 sekunder på en omgang på visse baner.

En unavngiven Ferrari-medarbejder har kaldt brevet for 'latterligt', men det kan aflæses sort på hvidt.

Siden sommerferien har Ferrari har været suverænt hurtigst.

Således har 'den stejlende hingst' været på pole position i de fem løb, som er kørt siden Formel 1 holdt sommerferie.

Charlec Leclerc var været hurtigst i kvalifikationen i fire løb i træk, Spa, Monza, Singapore og Sochi, mens Sebastian Vettel startede forrest i søndagens løb på Suzuka.

Udover pole position blev det til sejr til Charlec Leclerc i Spa og Monza, mens Sebastian Vettel snuppede sejren i Singapore.

Det er sket til stor glæde for de mange, som var godt trætte af at se på Mercedes-dominansen.

Nu får Lewis Hamilton og Valtteri Bottas endelig kamp til stregen.

Designændringen er kommet alt for sent til, at Ferrari kunne true Mercedes i konstruktørernes mesterskab, men Ferrari har til gengæld rykket sig fri af Red Bull i kampen om være næstbedst.

