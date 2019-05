Ferrari-uro ulmer i Formel 1: Frustreret stortalent

Sebastian Vettel har indtil videre førsteprioritet hos Ferrari, hvilket ikke huer Charles Leclerc. Monegaskeren giver ingen garantier for, at han adlyder fremtidige teamordrer

BAKU (Ekstra Bladet): Stortalentet sat over for den prøvede mester. Der kunne være tale om de fleste boksefilm, Hollywood har produceret, men i dette tilfælde udspiller dramaet sig i Formel 1-paddocken.

Uroen ulmer hos Ferrari, som har misbrugt sine chancer, mens Mercedes gør altid rigtigt - og har heldet. Deres stortalent Charles Leclerc har samtidigt svært ved at acceptere, at teamet fra begyndelsen af sæsonen har valgt at prioritere den erfarne Sebastian Vettel.

- Jeg synes, det er frustrerende, når du sidder i bilen og får besked på at lukke en anden kører forbi. På den anden side forstår jeg dem på en måde; Seb er i hans femte sæson med teamet, har vundet fire verdensmesterskaber, og jeg er kun i min anden Formel 1-sæson. Jeg har meget at bevise, lyder det diplomatisk fra den 21-årige monegasker.

I årets andet løb så han stort på en teamordre om at blive bag Vettel og ville have vundet, hvis ikke Ferrari-motoren havde fejlet. For to uger siden i Kina blev han ofret i en situation, hvor Sebastian Vettel tilsyneladende ikke var hurtigere.

Talentfulde Charles Leclerc har ingen planer om at lægge sig fladt ned for hverken Sebastian Vettel eller teamledelsen. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

Selv om Leclerc i sine svar i Aserbajdsjan er diplomatisk, er han en talentfuld og determineret ung mand med selvtilliden i orden og lidt oprør i maven. Pitvæggen hos Ferrari er næppe trodset for sidste gang.

- Der vil altid være teamordrer i Formel 1. Men det kommer an på situationen. I nogle situationer vil jeg adlyde dem.

Ved siden af Ferrari i paddocken holder Mercedes til. Her kender en mand alt til at være i Charles Leclercs racerstøvler og giver gerne sit syn på den betændte Ferrari-situation.

I 2007 debuterede Lewis Hamilton i Formel 1 for McLaren med verdensmesteren fra 2005-2006, Fernando Alonso, som teamkammerat. De endte a point som toer og treer og efterlod mesterskabet til Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton lod sig ikke knægte, og spanieren forlod teamet i vrede.

Sammenligningen er helt fair.

- Helt sikkert. Jeg ville i Formel 1 hurtigst muligt, og da jeg nåede dertil, ville jeg vinde hurtigst muligt og slå den mester, jeg kørte mod, så det er meget lig hinanden. Jeg ser meget af mig selv i Charles. Indtil videre gør han det strålende trods store forventninger hos et mægtigt team som Ferrari, siger Lewis Hamilton.

Han har fuld forståelse for, hvis Leclerc gør oprør og afgør Ferrari-duellen på banen.

- Min filosofi som racerkører har altid været, at jeg ønskede lige muligheder for at vise, hvad jeg kan. I Formel 1 er der flere eksempler på flerdobbelte verdensmestre, som kræver positionen som førstekører, og du derfor bliver nummer to i en støtterolle.

- Selv om det er en priviligeret position at være i, går det imod dine grundprincipper som racerkører. Derfor forstår jeg, hvordan Charles har det. For i hans hjerte tror han på, at han har potentialet til at være den bedste.

Leclercs Ferrari nåede ikke i pit ved egen hjælp. Foto: Zurab Kurtsikidze/Pool via REUTERS/Ritzau Scanpix

Uden Anders ingen Kevin

Frie rammer hos Haas: - Så længe de ikke gør noget dumt

- Der er ligesom, at lyset dæmpes. Som et ekstremt konkurrencemenneske gør man en slags oprør. De siger en ting til dig, men kampen inde i dig, skubber i en anden retning. Jeg prøvede den situation, siger Hamilton.

Kvalifikationen i Baku lå tilsyneladende til Leclercs højreben, men udspillede sig som argument for, at teamchef Mattia Binotto indtil videre satser mest på erfaringen. For stortalentet begik en decideret brøler, da han smadrede sin Ferrari.

Det blev til en femteplads, selv om grandprixet en overgang så ud til at komme til Leclerc. På den modsatte dækstrategi førte han en overgang, men teamet holdt ham for længe ud til, at han kunne angribe til sidst.

Sebastian Vettel blev treer i Aserbajdsjan uden at imponerer, og der er ingen tegn på, at Leclerc accepterer den interne rangorden.

Skuffet Haas-boss: Det her er ikke Formel 1

Se også: Alarmerende Haas-trend: - Noget rigtigt møg