Festen udeblev efter chokstart

For en stund havde Portugals Grand Prix potentialet til at blive fest. Eller sådan så det ud efter de første omgange, før den døde lige så hurtigt som en weekendaften i corona-Danmark.

Man når lige at komme i humør, og så er det hele slut …

På den glatte bane og med dryp for oven havde kørerne det rigtig svært på de første omgange; ikke mindst dem på hårdere dæk.

De skøjtede rundt.

Carlos Sainz prøvede for første gang i sin karriere at overhale to Mercedes og rent faktisk føre løbet på reel fart.

Der gik dog ikke længe, før alt var tilbage ved det samme med Mercedes på de første pladser. Ingen hjælp fra vejret, crash eller tekniske problemer, så racet udviklede sig hurtigt til en forudsigelig langgaber.

Nede fra 19. pladsen forsøgte Kevin Magnussen en helt anderledes strategi end alle andre med et første stint på hard-dækket. Danskeren eksekverede den fint, men uden kaos, og når stort set alle gennemfører, så får man ikke det store ud af det i en Haas.

Han sluttede som nummer 16 foran sin teamkammerat Romain Grosjean med lidt hjælp fra en fem sekunders tidsstraf til franskmanden for at overskride banens grænser for mange gange.

Kevin Magnussen kan øjne Lewis Hamilton bag sig. Briten tog alle pånær top fire med en omgang. Foto: Jose Sena Goulao/Ritzau Scanpix

Man kan ikke andet end at tage hatten af for Lewis Hamilton som med karrierens 92. sejr i Formel 1 slår endnu en af Michael Schumachers rekorder, som man troede ville stå for evigt.

Hvem er størst af de to?

Altid svært af sammenligne på tværs af æraer, og det er næppe fair, som Sir Jackie Stewart sagde for nylig, at alt var bedre i gamle dage. At tale om Juan Manuel Fangio og Jim Clark i samme sætning som Schumacher og Hamilton giver ikke den store mening for hovedparten af de Formel 1-fans, som er født på denne side af Anden Verdenskrig.

En forskel er der på de to snart begge syvdobbelte verdensmestre.

Schumacher var klar førstekører hos Ferrari, mens Mercedes er startet hver af sine sæsoner med det udgangspunkt, at begge sider af garagen må blive verdensmester.

Valtteri Bottas er bare ikke et match, hvilket weekenden på Portimão endnu en gang understregede.

Valtteri Bottas overhalede Lewis Hamilton, men kunne ikke trække fra. Foto: Rudy Carezzevoli/Ritzau Scanpix

Finnen dominerende under træning, men var på den allersidste og afgørende omgang i tidtagningen en tiendedel for langsom.

Under den fedtede start overhalede Bottas rent faktisk sin teamkammerat. Alligevel formåede han ikke at bygge et tilstrækkeligt forspring. Hamilton hang på, og da endelig lykkes at overhale, trak han fra med det samme.

Ved ternet flag var der 25 sekunders forskel.

Max Verstappen rundede podiet af efter at have kørt et løb helt for sig selv.

Teamkammeraten Alexander Albon bliver ved med at fejle, når det gælder og var milevidt fra de præstationer, som ledelsen kræver, hvis han skal have endnu en sæson for førsteholdet.

Den britisk fødte thai sluttede en skuffende nummer 12. Ikke mindst når Pierre Gasly kører en Alpha Tauri til femtepladsen.

Hos Ferrari understregede Charles Leclerc sin position. Monegaskeren blev firer med Sebastian Vettel helt nede på 10. pladsen.

Tyskeren skal næste år til Racing Point, hvor Formel 1’s ubarmhjertige mekanismer også viste sig tidligere på sæson, da Sergio Pérez fik sparket.

Mexicaneren er dog klart bedst i det team.

Han blev kørt af banen på første omgang, var nede at vende sidstepladsen, men sluttede alligvel syver. Til sammenligning ragede Lance Stroll to straffe til sig, før han som nummer sjok udgik …

