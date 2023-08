Fik beskeden tidligt: Man kan stole på Steiner

ZANDVOORT (Ekstra Bladet): Kevin Magnussen kunne tage på sommerferie med ro i maven, for der havde han allerede fået beskeden om, at Haas-teamet ville udnytte deres option på hans arbejdskraft til 2024-sæsonen.

Trods den 30-årige danskers utilstrækkelige tidtagninger sammenlignet med kollegaen Nico Hülkenberg var der aldrig for alvor tvivl om, at han ville få sin syvende sæson for det amerikanske team.

Siden ansættelsen af den tyske veteran har det været teamchef Günther Steiners plan at satse den nære fremtid på erfaring.

Processen var derfor meget rolig sammenlignet med andre kontrakt-år.

- Günther var tidligt på sæsonen meget åben omkring, at det var hans intention. Derfra har det egentlig bare været stilhed og ikke noget frem og tilbage med noget som helst. Og for nylig blev jeg gjort opmærksom på, at de ville offentliggøre det her, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Stoler på Steiner

Derfor har den danske racerkører været helt rolig.

- Günther er altid meget åben og meget ærlig. Du føler en form for sikkerhed med den ærlighed, selv hvis han siger, at du er pikhoved, der kan skrubbe af. Det sætter jeg meget pris på. Altså naturligvis ikke at blive kaldt et pikhoved, men at han er ærlig og til at stole på.

Günther Steiners direkte og ærlige stil holder Magnussen meget af. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Efter Haas' spektakulære comeback sidste år er udviklingen stagneret. Men selv om teamet som i 2019 kæmper med bilens formåen i løb, var der aldrig tvivl for Kevin Magnussen om, at det er den rette beslutning at forsætte.

Man skulle da også være en speciel type, hvis man opgav et af de mest eftertragtede sæder i motorsportens absolutte top. Hvem skifter lige en plads ud i Premier League med Superligaen uden at blive tvunget til det ..?

På rette vej

Så længe 'det stadig giver mening', har Magnussen lysten.

- Så det stadig føles, som om jeg er på vej eller et sted hen. At det stadig er spændende og sjovt. I sidste ende kan man tjene penge på mange forskellige måder. Så man skal gøre det her, fordi man godt kan lide det.

Han har været i gamet længe nok til at vide, hvor hurtigt det kan vende i Formel 1.

- Jeg synes, at teamet er et godt sted. På banen er vi ikke, hvor vi ønsker at være, men som team er vi på rette vej. Jeg er glad for, at jeg nyder godt af alt det hårde arbejde, vi laver i øjeblikket. Forhåbentlig viser det sig næste år.

Ingen tvivl

Årets ringe statistik under tidtagning går ham mindre på, end det ville have gjort tidligere i karrieren.

- Det er aldrig positivt, når du bliver slået. Der har været nogle gange, hvor jeg er blevet slået ud af Q1, og han har nået Q3. Det er jeg ikke glad for. Men i sidste ende er søndagen det vigtigste.

Kevin Magnussen tror fortsat på, at skuden vender for både ham og Haas. Foto: Stephanie Lecocq/Ritzau Scanpix

- Nogle gange har jeg forladt banen om søndagen efter et godt løb og tænkt, at den enkelte omgang ikke betyder så meget, fordi vi har det så svært til løbet.

- Jeg har tidligere kørt gode kvalifikationer mod meget kompetente kørere. Jeg begynder ikke at tvivle på mig selv, fordi jeg kæmper med denne specifikke bil. Det er en styrke, man får med erfaring, siger danskeren.