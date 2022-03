Fik ram på Hamilton: Fantastisk!

JEDDAH (Ekstra Bladet): Under Saudi-Arabiens Grand Prix befandt Kevin Magnussen sig flere gange i en uvant situation: I direkte og lige kamp mod Mercedes-stjernen Lewis Hamilton.

Selv teamkammeraten George Russell var danskeren i infight med.

Efter flere dueller frem og tilbage slog Haas-køreren ved ternet flag superstjernen med næsten 10 sekunder.

- At komme ud at køre race mod Lewis Hamilton og køre fra ham. Det var fantastisk! Jeg var hurtigere end ham til sidst, hvilket var overraskende, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Feltet blev samlet til sidst af en safetycar. Foto: Tariq Mikkel Khan

George Russell var en kende hurtigere end sin teamkammerat i løbet, hvilket den unge brite forklarer med et lidt mere aggressivt setup. Mercedes-raceren er dog en håndfuld, som teamet ikke helt har fået styr på endnu.

Så det var en ganske lige kamp mod Hamilton, der var en af de få på samme strategi som Haas med det hårde dæk først efterfulgt af et sidste stint med medium.

- Man tænker ikke over det, når man er derude. Man reflekterer ikke over det, selv om man er klar over, at det er en syvdobbelt verdensmester. Så man skal stramme balderne lidt ekstra. Det er godt, og jeg er glad.

Günther Steiner var godt tilfreds. Foto: Tariq Mikkel Khan

Teamchef Günther Steiner går mere op i, at det igen blev til point på trods af Magnussens problemer med nakken og svære optakt med kun få omganges træning.

- Det føles godt at kæmpe mod Mercedes, men så længe vi kæmper om point, er jeg ligeglad med, hvem vi kæmper imod. Det er bare rart at se, at vi har en konkurrencedygtig bil, siger han.

Netop duellerne mod Lewis Hamilton - men også Pierre Gasly fra Alpha Tauri - understreger, at 2022-reglementet virker. Bilerne kan bedre følge hinanden og kæmpe.

- De er sindssygt meget bedre. Inden for lad os sige to-tre billængder mærker du den meget, men ikke sådan at den bare fuldstændig smider alt. Du rammer en tunnel, og bag det er der en lille smule beskidt luft, men stadig meget godt, så du er i stand til at komme tæt på og angribe, siger Magnussen.

