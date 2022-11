Flår skandaløs sponsor af bilen

Formel 1-holdene har stået i kø for at sikre lukrative sponsorater fra kryptovaluta-selskaber. Nu giver en sådan aftale bagslag for selveste Mercedes, som fredag før første træning til Brasiliens Grand Prix valgte at fjerne kryptovaluta-børsen FTX’s logoer fra bilen.

Konkurs truer kryptovaluta-børsen og dets tilhørende FTT-valuta er i frit fald, efter amerikanske myndigheder er begyndt at undersøge rygter om selskabets likviditet og behandling af kundernes indeståender.

Holder rygterne stik, mangler selskabet 60 milliarder kroner. Senere fredag ansøgte FTX om rekonstruktion efter 'chapter 11' i den amerikanske konkurslov.

Konkurrenten Binance - som er sponsor hos Alpine F1 Team - trak forleden sit købstilbud efter at have set nærmere på selskabet.

- Som et første skridt har vi suspenderet vores partnerskabsaftale med FTX. Det betyder, at selskabet ikke længere vil optræde på bilen og andre brandede steder, siger en talsmand fra Mercedes til motorsport.com.

Til Crypto.com Miami Grand Prix i maj afholdte Mercedes og FTX en stor event på Miamis berømte South Beach.

Sammen med FTX har Mercedes også lanceret en NFT, en slags kryptokunst. Foto: Mercedes-Benz AG

FTX er også partnere med Miami Heat, hvis NBA-hold spiller i FTX Arena. De er også amerikansk baseballs, MLB, officielle kryptopartner.

- Du kan ikke lukke ned for moderne teknologi. Det er helt sikkert et område, som vil vokse, sagde Mercedes-teamchef Toto Wolff tidligere i år, hvilket er grunden til, at Mercedes ligesom mange andre teams har valgte at samarbejde med selskaber i den mildest talt svingende branche.

Haas er et af få teams uden en krypto-sponsor.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har særligt et selskab budt sig til, men teamchef Günther Steiner havde ikke den store fidus til markedet. Efter fadæsen i 2019 med fantasterne fra energidrikken Rich Energy ønsker teamet ikke at tage for mange chancer.

Teamets kommende titelsponsor, Moneygram, tilbyder dog blandt sin store portefølje handel med kryptovaluta.

