Flere F1-teams? - Det handler om grådighed

Kun i Ekstra Bladet

MIAMI (Ekstra Bladet): Under det første Miami Grand Prix forsøgte Michael Andretti at få de øvrige teams til at støtte hans forsøg på at udvide sit amerikanske racerimperie med et Formel 1-team.

Michael Andretti var lige så succesfuld, som da han selv forsøgte sig i F1 for mange år siden, hvor McLaren-teamkammeraten Ayrton Senna kørte cirkler omkring ham.