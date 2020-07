Fnyser af Ferrari: - Fuldstændigt bullshit

Ferrari-motorens manglende muskler under kvalifikation har udviklet sig til en af sæsonstartens største historier.

I Ungarn kom det tætteste på en indrømmelse fra Ferarri-teamchef Mattia Binotto. Ja, de seneste tekniske direktiver havde krævet omstilling, og med den var hestekræfter gået tabt.

Erkendelsen blev leveret med et men!

- Jeg tror ikke, at det kun var tilfældet for Ferrari. Når jeg ser på, hvad der leveres af motorkraft, har de fleste motorproducenter vist måttet tilvænne sig, sagde han.

På et onlinepressemøde var Mercedes-teamchef Toto Wolff temmelig klar i spyttet over den udmeldingen fra rivalen, som i denne sæson ikke har været i nærheden af at kunne holde trit med de sortmalede sølvpile, ligesom Ferrari-kunderne Alfa Romeo og Haas også har tabt terræn.

Mattia Binotto indrømmede i Ungarn, at sidste års tekniske direktiver betød, at Ferrari måtte ændre sin motor til i år med tab af hestekræfter til følge. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

- En fuldstændig bullshit-historie, siger Wolff.

- Tekniske direktiver … Der er klare regler, hvad angår motorenhederne. Det blev præciseret i Austin (i efteråret 2019), hvad du måtte og ikke måtte, og det var vigtigt.

- Men der var ingenting overraskende, hvis du levede op til reglerne, som under alle omstændigheder var temmelig klare, siger Mercedes-bossen.

Sagt mellem linjerne: Ferrari-motorens fordel sidste år skyldtes snyd.

Motorreglementet blev strukket til yderste allerede fra starten. Rent faktisk pionerede Mercedes konceptet med at brænde motorolie af som brændstof, hvilket aldrig var hensigten med hybridmotorerne, men til at begynde med var et lovligt smuthul, som nu er lukket.

Sidste år lavede Ferrari efter sigende en variant ud i Bjarne Riis ‘jeg er aldrig testet positiv for doping’. Angiveligt kunne de forøge benzintrykket til over det tillladte i perioder, hvor det internationale motorsportsforbund, FIA’s, måler ikke registrerede det.

Red Bull-Hondas ingeniører regnede ud, hvad Ferrari foretog sig. De spurgte det internationale motorsportsforbund, FIA, om det ville være lovligt. I Austin sagde FIA nej, hvorefter toppen allerede da blev taget af Ferraris topfart.

Til 2020 er der sat endnu en sensor på, som ikke måler i faste intervaller, så tricket er endegyldigt slut.

Ferrari nåede kun forbi Mercedes for en stund i Ungarn, fordi Valtteri Bottas fik en skrækkelig start. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

Toto Wolff finder situationen tragikomisk, når omgåelse af reglerne fra rivalen, fik Mercedes til at spænde hjelmen yderligere og tage et nyt hop fremad med sin motor.

- Ironien er, at vi blev presset af nogle af vores rivaler til helt nye grænser. Vi brød nærmest sammen sidste år for at udvikle os og finde nye veje til at være konkurrencedygtige på banen.

- Nu viser det sig. Jeg tror, vi har lavet et markant skridt i ydelse fra 2019 til 2020, fordi det sidste år var påkrævet, og det er lidt ironisk, hvis du spørger mig, siger Wolff.

I indeværende sæson må man kun ændre motoren, hvis det har med driftsikkerhed at gøre. Performance må vente til starten på 2021.

