- Føler med Lewis

Verdensmesterskabet havde kurs mod Lewis Hamilton, så Max Verstappen forstår, hvis rivalen har svært ved at sluge nederlaget på den måde, som det skete

I Paris torsdag aften bliver Max Verstappen officielt kåret som kørernes verdensmester i formel 1 for 2021-sæsonen.

Eller formentlig, idet Mercedes kan trække den endelig beslutning i langdrag med en anke oven på den kaotiske afslutning i Abu Dhabis Grand Prix.

Da champagnen var vasket af, erkendte den hollandske Red Bull-stjerne, at han i situationen gerne havde set en en mindre kontroversiel afslutning på en af formel 1’s mest mindeværdige sæsoner.

- Der var en del af mig, som var ufattelig lykkelig, og en del, som var skuffet, sagde han dagen derpå i et interview med en gruppe udvalgte medier; deriblandt Autosport.

- Selvfølgelig føler jeg med Lewis. Han gjorde alt rigtigt gennem hele løbet. Men som I ved, kan formel 1 være meget uforudsigeligt.

Jos Verstappen lykønsker sønnen efter søndagens hæsblæsende race. Foto: Getty/Red Bull Content Pool

- Og selvfølgelig kunne det være gået begge veje. Resultatet kunne også have været modsat, hvor jeg kontrollerede hele løbet og så tabte det hele på sidste omgang. Det er uheldigvis også en del af racerløb.

Red Bull-teamchef Christian Horner talte om, at racingguderne var på teamets side, mens Max Verstappen følte, at heldet endelig var på hans side.

- Safetycar kom på banen. Vi havde behov for et mirakel, og det skete, men du skal stadig kapitalisere på det. Du er nødt til at gå efter overhalingen. Det gjorde vi, og, ja, det var helt sikkert dramatisk, sagde han.

Ret beset kan man sige, at ingen gjorde noget forkert. Hverken Mercedes, Lewis Hamilton, Red Bull eller Max Verstappen. Sæsonen bølgede frem og tilbage, og selv om den ene kører eller det ene team dominerede i perioder, havde ingen en bedre bil set over hele sæsonen.

Første trofæ til Max Verstappen, som næste år har planer om at skifte nummer fra 33 til 1. Foto: Getty/Red Bull Content Pool

Mindre fejl, held og uheld blev afgørende.

- I sidste ende kan vi ikke vurdere, hvor god deres bil er, fordi vi kørere ikke bytter bil. Men jeg synes, at vi som team har gjort det meste virkelig, virkelig godt.

- Vi har haft et par uheldige situationer, hvor vi tabte en masse point, men det meste af det var ude af vores hænder, og hvor vi ikke rigtig kunne gøre noget ved det, siger Verstappen.

Tonen mellem Max Verstappens og Lewis Hamiltons store og dedikerede fangrupper har været brutal med ofte blind støtte til den ene part uden vilje til at se eller forstå en eneste nuance; dette gælder også blandt de danske støtter.

Max Verstappen var i aktion igen tirsdag på Yas Marina Circuit - nu med guldsko. Foto: Getty/Red Bull Content Pool

Begge grupper kunne lære noget af den respekt, som eksisterer mellem Verstappen og Hamilton. Både briten og dennes far, Anthony, gratulerede med værdighed søndag aften i Abu Dhabi, og ingen af kørerne har deltaget i den mudderkastning mellem deres fangrupper.

Max Verstappen understregede også sin respekt for rivalen:

- Lewis er en stor sportsmand. Som jeg sagde: Det er racing, og vi må alle håndtere det, uanset om det er positivt eller negativt. Men han vil komme stærkt igen, for han er en fantastisk kører.

