Føler sig snydt: Mercedes-boss truer F1

Formel 1 tager for meget fra Mercedes i den nye kommercielle aftaler, siger teamchef Toto Wolff, som endnu ikke er klar til at underskrive en ny aftale

12. august er en vigtig dag for Formel 1’s fremtid.

Det er den interne deadline for, hvornår de kommercielle ejere (FOM) ønsker, at holdene har underskrevet en ny såkaldt Concorde-aftale, der binder holdene for de kommende fem år.

Detaljerne er ikke offentligt kendt, men rammen er en mere fair fordeling af sportens indtægter.

I 11. time smider Mercedes-teamchef Toto Wolff imidlertid grus i maskineriet. Han anerkender formålet, men ikke måden det gøres på.

- Vi er det største offer, når det gælder mistede indtægter, sagde han på teamchefernes pressekonference.

- Ferrari beholder sin fordelagtige position. For Red Bull stemmer regnskabet på grund af Toro Rosso (B-holdet, som fra den sæson rent faktisk hedder Alpha Tauri, red.). Så vi lider mest.

- Jeg føler ikke, vi er blevet behandlet, som vi burde. Derfor er der stadig en række åbne emner, som både er juridiske, kommercielle og sportslige, og fra vores synspunkt er jeg ikke klar til at underskrive.

Mercedes fortjener større anerkendelse for, hvad teamet har betydet for sporten i de senere år, mener Wolff. Foto: Andrew Boyers/Pool/Ritzau Scanpix

Mercedes-bossen forlanger større vilje fra modparten.

- Hvis du er villig til at sidde ved bordet, debattere de vigtige emner og nå et kompromis, kan vi nå i mål ret hurtigt. Men jeg har ikke set den tilgang.

Wolff tilføjer, at verdenssituationen ændrer sig hurtigt, og for hans skyld kunne man ligesom de tekniske regler sagtens udskyde de økonomiske ændringer i F1 til 2022.

FOM og dets ejere Liberty Media er dog meget interesserede i at få sat skub under udviklingen, så sporten bliver mere lige.

De ni øvrige teams erklærer sig stort set klar til at sætte deres autografer.

- Ja, vi er klar til at underskrive. Jeg tror, at alle de ti teams, som konkurrerer i Formel 1 i dag, også vil være på gridden i 2021, så jeg er ikke så bekymret. McLaren er dedikeret til Formel 1, og jeg er sikker på, at alle følger trop, om det bliver på samme tid eller i etaper, siger Zak Brown, topchef for McLaren.

Se også: Anker kopi-sag: F1-teams i åben krig

Se også: Formel 1-stjerne forlænger

Se også: Fnyser af Ferrari: - Fuldstændigt bullshit

Ferrari er også klar til at underskrive, siger teamchef Mattia Binotto. Kun juridiske detaljer mangler.

- Vi er nogenlunde tilfredse, hvad de store linjer angår. Det er noget, vi har debatteret længe med FOM, så vi starter ikke en lang diskussion i de sidste dage.

- Vi har en god forståelse med Chase (Carey, topchefen), og det forslag vil helt sikkert hjælpe de små teams, hvilket er vigtigt, siger Binotto.

Günther Steiner forventer også, at Gene Haas finder kuglepennen frem.

- Jeg tror, vi er godt på vej til forhåbentligt at underskrive Concorde-aftalen inden for de næste uger, siger Haas-teamchefen.

Jason Watt var ikke imponeret over Romain Grosjeans kørsel for en uge siden. LÆS HER HVORFOR (+)

Debriefing fra Silverstone: Sundt tegn hos Haas

- Grosjean er livsfarlig

Debriefing fra Ungarn: Kørerkabale hos Haas