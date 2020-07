- Føles som en sejr

Sidste år jublede Kevin Magnussen og Haas flere gange efter kvalifikationerne for så at komme fra selve grandprixet med tomme lommer.

Billedet er vendt i denne sæson

Haas gamblede fra start. Desværre for Kevin Magnussen og Romain Grosjean fik de ti sekunders straf efter løbet. Foto: Mark Sutton/Haas F1 Team

Her har bilen det svært om lørdagen, men kan til gengæld tage kampen op i selve grandprixet.

- Der er bare en niendeplads, men i dag føltes det som en sejr, siger Magnussen.

- Jeg starter fra pitten og tænkte ikke, at det skulle blive til point. Jeg fatter det stadig ikke helt.

- Det lå slet ikke i kortene. Vores eneste chance var at være first mover på slicks, og det var vi.

Han vil ærgre sig inderligt over den efterfølgende straf, men i det mindste var der stadig point.

Reglerne dikterer, at teamet må beordre kørerne i pit under løbet, men ikke før det er startet.

Kevin Magnussen havde ikke regnet med at komme fra Ungarn med point. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

Præstationen på Hungaroring kan ingen tage fra ham.

- Jeg var oppe som treer, men havde slet ikke farten til at ligge der, så jeg ryger ned, men holder fast i en niendeplads. Trækker fra en Ferrari og åbner hullet til den og holder en McLaren på nye dæk. Det havde jeg slet, slet ikke troet kunne lade sig gøre.

- Der var ikke en eneste omgang, som ikke skulle sidde i skabet. Der var tryk på hele tiden, fordi vi har en bil, som ikke putter så meget varme i dækkene, og i de her forhold med slicks på en våd bane lå det slet ikke til vores bil. Vi satsede alligevel og fik det til at virke. Det er helt fantastisk.

- Jeg er glad for tilliden, at de sendte mig ud på slicks i de forhold. Det var ikke let og et risikabelt træk, men det virkede.

- Rigtig godt arbejde fra teamet. De spurgte mig, og jeg sagde ja. Det var en kæmpe team-indsats. Jeg er stolt af alle. Vi viste, at vi har en bil, der kan køre racerløb. Måske er vi ikke så hurtige i tidtagningen, men hvis vi får en chance om søndagen, så kan vi presse den, sagde danskeren vel at mærke, før han blev indkaldt hos stewards.

Magnussens teamradio fra formationsomgang til racestarten Gary Gannon, løbsingeniør (GG): - Alle andre er på inters. Lad os få det her til at fungere. Kevin Magnussen (KM): - Argh. Vi har gjort det forkerte. Der er en tør en linje. GG: - Forstået. Hvad vil du gøre? Vi kører starten, og så finder vi ud af det. KM: - Copy that. GG: - Okay, Kevin. Jeg tror, vi bokser nu. KM: - Enig. Boks nu, boks nu. KM: - For tørvejrs, ikke? For tør. KM: - Boks nu for tør. GG: - Ja, vi bokser for tør. KM: - Boks for tør. GG: - Vi har dine dæk, og vi laver din flap. Til dæk et. Dæk et. GG: - Okay, Kevin. Du skal vente ved pitudgangen. Vent ved pitudgangen. Stop ved pitudgangen. Stop ved lysene. KM: - Got it. GG: - Gå til 'mode racestart'. Vent til der bliver grønt. Vis mere Luk

