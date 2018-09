Følingen er tilbage: Kevin færdig med at kegle rundt

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Hovedet hang hos Kevin Magnussen det meste af weekenden i Singapore. Værst var det sviende store nederlag til teamkammeraten, Romain Grosjean, under kvalifikationen.

Uforståeligt fordi danskeren det ene øjeblik matchede ham for så at blive sat med et sekund, hvilket er en evighed i Formel 1.

Uden nogen reel forklaring på forskellen.

Men i selve løbet var følingen tilbage i cockpittet på raceren med nummer 20.

Efter ternet flag glædede løbsingeniøren Giuliano Salvi sig også over Magnussens løbsfærdigheder. De var tilbage på det vanlige niveau.

Foto: Ritzau Scanpix

Watt med speciel teori: Derfor gider legenden køre for bundhold

Schumi junior skaber hype: Døren altid åben hos Ferrari

Et problem med kølingen kostede et ekstra pitstop, og på en bybane som i Singapore er det så godt som umuligt at overhale. Men som løbet skred frem, var Haas-duoen igen på samme niveau, hvad omgangstider angår.

- Der var rigtig god fart i den. Bare ærgerligt at vi ikke kunne få mere ud af det, og at det ikke fungerede fredag og lørdag, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Selv om det var en lang dag på kontoret for ham, betyder det noget for selvtilliden, at weekendens trængsler ikke fortsatte.

- Selvfølgelig er det positivt at se, at farten var tilbage 100 procent igen i løbet. At det ikke rent faktisk var, fordi jeg har ligget og keglet rundt hele weekenden. At der havde været et eller andet fundamentalt problem, siger han.

Smilet var tilbage - men Ruslands Grand Prix i Sochi kan ikke komme hurtigt nok.

Ferraris nye stjerne: Vettels værste mareridt

Kevin i dobbelt-kamp: Her er det afgørende punkt i million-striden