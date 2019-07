Først skabte han F1-sensation: Så overraskede han alle

Daniil Kvyat (Toro Rosso) og indtog podiets tredjeplads ved grandprixet på Hockenheim, men det var ikke den eneste glædelige begivenhed, som russeren kunne fejre denne weekend.

På pressemødet efter løbet overraskede nok engang ved at fortælle, at han var blevet far dagen før, at tredjepladsen blev kørt hjem.

- Ja, hun blev født i nat (natten til søndag, red.), sagde Kvyat, da intervieweren ved pressemødet spurgte ind til status på familieforøgelsen.

Det er tredje gang, 25-årige Kvyat indtager en plads på podiet og anden gang nogensinde, at Toro Rosso får plads deroppe.

Den store bedrift fik de store ord frem hos russeren.

- Det var som en gyser. På et tidspunkt tænkte jeg, at løbet var slut for mig, men så kom det hele til live igen, det var en utrolig rutchebanetur. Lidt ligesom hele min karriere!

Første- og tredjepladsen. Redbulls hollandske racerkører Max Verstappen vandt topplaceringen og ses her med den nybagte far Daniil Kvyat. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau

Kvyat afslører yderligere, at han har holdt nyheden om fødslen for sig selv, så han kunne fokusere på løbet.

- Vi har ikke valgt noget navn endnu. Jeg vil tage hjem, og så vil min kæreste og jeg finde på et navn sammen, siger Kvyat.

For Kvyat har søndagens tur på podiet været noget helt særligt, fordi det er 11 år siden, at hans hold, Toro Rosso, sidst har lagt billet ind på de eksklusive pladser..

Dengang var det med en vis Sebastian Vettel i sædet.

- Jeg tror, at jeg er mere moden det her år, mit hoved er lettere, og jeg er mere klar til at kæmpe for topplaceringer.

- I dag (søndag, red.) bevidste jeg det for mig selv og alle omkring mig, og jeg håber snart, at vil blive en vane, fortalte Kvyat.

