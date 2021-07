Første gang i otte år: Mangler fart

For første gang, siden Formel 1 til 2014-sæsonen indførte hybrid-motorer, har suveræne Mercedes kørt fire grandprixer uden sejr.

Max Verstappen var til Steiermarks Grand Prix i særklasse. Ganske vist nåede begge Mercedes-kørere podiet, men det var kun takket være et langsomt pitstop hos Red Bull.

Uden det ville Sergio Pérez have nået tredjepladsen.

- Det er ikke et dårligt resultat. Men det er rigtig hårdt, at det er det første løb i otte år, hvor vi bare har manglet fart, sagde Mercedes-teamchef Toto Wolff efter løbet.

På sin onlinepressekonference bekræftede han, at Mercedes længe udelukkende har arbejdet på 2022-bilen, så det er slut med opdateringer til årets racer.

- Det er en meget tricky beslutning, for der kommer et nyt reglement til det kommende år med et helt nyt koncept for bilerne. Så du skal vælge den rette balance. Alle er mere eller mindre udelukkende på den nye bil.

Red Bulls racer - især med Max Verstappen i cockpittet - er i øjeblikket mærkbart bedre end Mercedes. Foto: Darko Vojinovic/Ritzau Scanpix

- Men Red Bulls lastbiler kom med nye dele både torsdag og fredag. Fair nok, det er en strategi, og en der er succesfuld lige nu. For i dag var de i deres egen liga, siger Wolff, som dog hverken har opgivet at vinde den ottende konstruktør-titel i træk eller endnu et kørermesterskab sammen med Lewis Hamilton.

- Det er langt fra overstået, selv om vi havde en meget svær weekend i Østrig uden våben i vores arsenal til at vinde løbet .

- De stopper deres udvikling på et tidspunkt. Alt er andet er for farligt i forhold til næste år, så kampen foregår stadig for fuld styrke. Red Bull Ring har aldrig været vores bedste bane, og resultatet betyder ikke, at vi ikke har flere våben på lager.

I Frankrig installerede Red Bull årets anden motorenhed.

Udviklingen er ved at blive fastfrosset, og i løbet af sæsonen må der kun foretages ændringer, som har med driftsikkerhed at gøre og ikke med selve ydelsen.

Mercedes-duoen kunne i Østrig ikke udfordre Max Verstappen. Foto: Darko Vojinovic/Ritzau Scanpix

I krogene har der lydt murren om, at den nye motor er klart bedre. Men Toto Wolff vil ikke kaste om sig med mistanke og beskyldninger.

- Alt, hvad vi laver, er transparent, siger han.

- Den anden motorenhed er meget stærk. Det kan have at gøre med driftsikkerhed, hvis den første ikke var lige så holdbar. Så lad os se på data, analysere og se, hvad det siger, konstaterer han.