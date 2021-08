Første gang nogensinde: Ocon tager chok-sejr

I Ungarn tog Esteban Ocon sensationelt sin første Formel 1-sejr i karrieren.

Alpine-køreren udnyttede, at alle topnavnene blev ramt af fejl eller uheld. Hans hidtil bedste resultat i 2021 var en syvendeplads, mens han en gang tidligere i karrieren har været på podiet.

Ocon lå stort set hele løbet med Sebastian Vettel lige bag sig, men den tyske eksverdensmester lykkedes altså ikke med at få sin Aston Martin forbi franskmandens Alpine-racer.

Nu fører Hamilton VM-stillingen

For et par uger siden så Max Verstappen ud til at tromle mod sin første VM-titel i Formel 1.

Men nu er der vendt op og ned på det hele i motorsportens kongeklasse. Efter to forfærdelige løb for Red Bull-hollænderen har Lewis Hamilton overtaget føringen i jagten på verdensmesterskabet.

Søndag fik Verstappen kun et enkelt point, da grandprixet på Hungaroring i Ungarn endte med en tiendeplads til hollænderen. Lewis Hamilton blev nummer tre og ligger nu øverst i den samlede stilling. Briten har seks point ned til Verstappen.

Kaotisk start

Tidligt i det ungarske løb så det ud til, at Lewis Hamilton var på vej mod sin sejr nummer 100 i karrieren.

Efter en kaotisk start på den regnvåde asfalt fik Hamilton, som havde pole position, hurtigt et stort forspring til Verstappen på grund af Mercedes-holdkammeraten Valtteri Bottas' uheld.

Det hele skete i første sving. Bottas kørte op bag i Lando Norris, så McLaren-køreren ramte ind i Verstappen, mens Bottas skubbede den anden Red Bull-kører, Sergio Perez, af banen.

Finnen fik ikke bremset i tide og forårsagede et større kaos. Foto: Peter Kohalmi/Ritzau Scanpix

Det resulterede i, at Verstappen røg ned som nummer 13, mens Perez helt udgik. Kaosset i første sving førte også til, at Bottas var færdig, inden løbet for alvor var kommet i gang, ligesom Lance Stroll (Aston Martin) og Charles Leclerc (Ferrari) også kunne holde fyraften før tid efter et sammenstød.

På grund af løse bildele rundt om på banen blev løbet suspenderet. Alle bilerne blev parkeret i pitlane, og løbet skulle genstartes.

Mercedes-brøler

Verstappen skulle nu på jagt efter en topplacering med en Red Bull-racer, der flere steder blev holdt sammen med tape.

Hollænderen fik dog en hjælpende hånd af Mercedes. Mens bilerne holdt stille i pitlane, var banen blevet tør, så på opvarmningsomgangen inden genstarten kørte alle i pit for at få andre dæk på. Bortset fra Lewis Hamilton.

Briten blev på banen og holdt som den eneste bil på startgridden, da løbet blev sat i gang igen. Det betød, at Hamilton måtte i pit, efter at alle de andre havde været det, så da han kom ud på banen igen, lå han bagest.

Nu var det hele vendt på hovedet. Verstappen lå med en ramponeret bil et par pladser foran Hamilton, mens Esteban Ocon førte løbet foran Sebastian Vettel.

Efter en pitstoprunde cirka en tredjedel inde i løbet måtte Verstappen dog give fortabt over for Hamilton. Hollænderen kom ud af pitten og kunne se Hamilton stryge lige forbi.

Lidt efter kørte briten sig ind i top-10, så han kunne øjne VM-point, mens Verstappen fortsat lå uden for. I front lå Ocon og Vettel stadig med en solidt forspring ned til Carlos Sainz på tredjepladsen.

Hamilton kom længere og længere frem, så der var lagt i ovnen til, at Mercedes-stjernen kunne overtage føringen i kampen om verdensmesterskabet.

Verstappen fik lige nøjagtigt klemt sig ind i top-10, men Hamilton var samtidig kommet op på tredjepladsen, så det altså endte med, at briten nu ligger øverst i VM-stillingen med seks point ned til Verstappen.