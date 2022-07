Første glimt: Kevins hvide Ferrari

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Først fredag kan kameraerne for alvor nærstudere Haas’ kraftigt ændrede VF-22'er, når Kevin Magnussen triller ud af garagen til første træning før Ungarns Grand Prix.

De tekniske tjek foretages nu via kamera inde i garagen, så bilerne skal ikke længere trilles ned gennem pitlane til eftersyn som tidligere.

Men udefra kunne man nemt få glimt af, hvad der er på vej.

Haas-raceren forlader første garagen fredag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Som ventet vil Kevin Magnussens bil - Mick Schumacher får først den nye specifikation efter sommerpausen - have en række slående ligheder med Ferraris F1-75’er.

Over for Ekstra Bladet lægger teamchef Günther Steiner ikke skjul på, at det er hensigten. Fra sæsonstart mindede Haas’ koncept mest om Ferraris. Italienerne har taget pole-positions, vundet løb og ligger toer i mesterskabet.

Så jo chefdesigner Simone Resta og resten af Haas-designerne er inspireret af den røde bil i den anden ende af pitlane.

- Jeg vil sige ret meget. Er der noget galt med det, spørger Steiner?

- Forventer du at blive anklaget for at kopiere?

- Jeg forventer at være hurtig. Hvis nogen siger, at vi kopieret, vil jeg sige: Hvorfor skulle vi kopiere en Williams? Ikke for at være respektløs, men det er et helt andet koncept, og de er langsommere end os. Hvis du kopierer, så kopierer du det bedste, og det er lige nu Ferrari og Red Bull, siger Haas-bossen til Ekstra Bladet.

- Vi har samme motor som Ferrari, vi har den samme gearkasse, og vi har samme hjulophæng. De vinder løb. Hvorfor kopiere andre? En plus en er stadig to.

Hvem skulle vi ellers kopiere? Foto: Tariq Mikkel Khan

Tilbage i 2018 i teamets bedste sæson fik Haas-raceren fra sæsonstart øgenavnet ‘Den Hvide Ferrari’. Det bliver allerede brugt igen og vil kun blive forstærket, hvis Haas tager et væsentligt skridt frem.

En ting er vindtunnel og computersimulation. Noget andet er virkeligheden på racerbanen. Først henover weekenden vil teamet vide, hvorvidt den længe ventede opgradering fungerer som tilsigtet.

- Jeg håber, at vi kan se på data, at den gør, hvad vi forventer. Første skridt er at tjekke i data, at du har forøget downforce. Og nu har vi muligheden for at sammenligne den gamle specifikation med den nye på den samme racerbane. Hvis det er tilfældet, er næste skridt at finde det rette setup, så du bedst muligt udnytter den ekstra downforce, siger Steiner.

De meget synlige ændringer er sidekasserne (sidepods) og resten af karrosseriet (body work), som er bredere og dybere ligesom Ferrari, ligesom kølingen er placeret ligesom italienerne.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger gemmer der sig også væsentlige ændringer under bilen, hvor størstedelen af downforce skabes, i aerodynamikken bagerst på bilen, ligesom bremsekølingen er ny.

