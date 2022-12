Formel 1 ... 12. dec. 2022 kl. 11:07 Gem artikel Gemt artikel

- Folk gav sig ikke 100 procent

Eksklusivt interview: Formkurven for Haas peger opad, men der skal et par væsentlige ændringer til, før Kevin Magnussen og co. tager næste skridt opad, mener teamchef Günther Steiner