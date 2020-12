For Romain Grosjean ender tiden på Haas - og formentlig i Formel 1 som helhed - på sidelinjen og i skuffelse.

Skaderne på hans hænder efter ulykken i Bahrain for knap to uger siden gør det umuligt for ham at køre sæsonfinalen i Abu Dhabi på søndag.

Alligevel er den 34-årige franskmand en glad herre. Men det skyldes hans fysiske tilstand.

For torsdag fik han nemlig den ene af de to store forbindinger af sine forbrændte hænder - og det var et lykkeligt øjeblik, forstår man.

'For fanden, det gør mig super glad, at min højre hånd nu er ude af bandagerne. Der kommer masser af creme på dagen lang, men det føles så godt at se den i så god forfatning.'

'Nu venter jeg på, at min venstre hånd kommer sig,' skriver han i et opslag på sin Instagram-profil.

Man kan fortsat se forbrændingerne ret tydeligt, og specielt omkring knoen ved pegefingeren ser det ikke alt for godt ud. Men resten ser nærmest kun ud til at være overfladiske skader.

Såret er helet ganske pænt, kan man se.

Anderledes er det med Grosjeans venstre hånd, der var væsentligt mere medtaget af den voldsomme ulykke. Den får lov til at blive i de beskyttende bandager lidt endnu, mens Haas-køreren kommer sig i hjemmet i Schweiz.

Her kan han så se Kevin Magnussen og reserve Pietro Fittipaldi lukke sæsonen for det amerikanske team, der har oplevet en meget skuffende sæson.

Blot tre point er der blevet kørt ind på kontoen (to af Grosjean og et af Magnussen), og kun Williams er dårligere med et rundt nul.

Haas har til næste sæson sikret sig et meget ungt setup med de to 21-årige kørere, tyske Mick Schumacher og russiske Nikita Mazepin, der begge har kørt Formel 2 i denne sæson.

