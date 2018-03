For første gang i Formel 1: Nu stiger presset på Kevin

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Romain Grosjean og Kevin Magnussen er de bedste kørere, som et team af Haas’ størrelse kan få.

Eller sådan er opfattelsen i hvert fald hos teamejer Gene Haas og teamchef Günther Steiner. Uagtet hvad andre mener om deres bedrifter eller narrestreger på banen tidligere i deres karriere.

For første gang går den nu 25-årige dansker ind til sin anden sæson i samme kategori for samme team. Derfor stiger forventningpresset også i 2018.

Teamchefen kan sagtens se ham udvikle sig som en Sergio Perez, der først imponerede hos Sauber, fik sparket hos McLaren, før han udfoldede sit talent hos Force India.

- Vi ansatte Kevin, fordi vi troede på ham; ikke fordi vi ikke havde andre muligheder. Han havde også et andet sted at være (Renault), siger Günther Steiner til blandt andre Ekstra Bladet efter endt test i Barcelona.

- Vi gik tilbage og så på, hvad han gjorde i juniorkategorierne og hans talent. Det skulle bare trækkes ud af ham, efter hvad jeg vil kalde en ret skuffende sæson som McLarens reservekører (i 2015)

- Vi skal bygge vores kørere op igen. Jeg tror, han nu har troen på sig selv, og hvis vi kan give ham en god bil, kan han levere, hvad vi forventer af ham. I hans anden sæson forventer vi, at han præsterer så langt, som bilen tillader, siger Steiner.

Vores kørere vokser med os, og vi vokser med dem, mener Haas-teamchef Günther Steiner. Foto: Jan Sommer

For et år siden skuffede Kevin Magnussen i første løb. Han var helt ved siden af sig selv i den weekend, hvor Haas-raceren havde potentialet til at være fjerdebedst. For så at score en ottendeplads og teamets første point i Kina i det efterfølgende race.

Danskeren haltede på papiret efter i den interne duel i 2017. Internt efter den forventede tilvænningsperiode regnes Haas-kørerne som tæt matchet.

- Vi anser Romain som meget dygtig, for han har været været på podiet - og det har Kevin også - men han har været længe i Formel 1. Han fik sparket (hos Renault), men vendte tilbage, hvilket siger meget. For det er ikke nemt at gøre comeback. Kevin gjorde det samme.

- Vi samler vist alle de specielle tilfælde op her. Det går op for mig, jo længere vi snakker. Hvorfor gør vi det, griner Steiner.

- Jeg synes, de begge har et godt talent. De var begge på nippet til at komme ind på et topteam, men klarede det ikke. Derfor er de det bedste valg for os.

- Jeg tror, de er gode nok til det, men nogle gange er du ikke på det rette sted på det rette tidspunkt. Mangler et af de to elementer, kommer du ikke ind. De vokser med os, og vi vokser med dem, siger Haas-teamchefen.

