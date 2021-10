For første gang i otte år: Dominansen brudt

Begge Red Bull er klar til at udfordre Lewis Hamilton, når lysene til USA’s Grand Prix går ud søndag foran et rekordstort publikum på Circuit of the Americas (COTA) med 150.000 tilskuere.

Racerbanen i Texas har været endnu et sted med Mercedes-dominans, siden hybridmotorerne blev indført i 2014.

Seks grandprixer i træk har Mercedes holdt på pole-position, før sidste års udgave blev aflyst på grund af coronapandemien.

Stimen skulle ikke fortsætte lørdag.

Både Max Verstappen og Sergio Pérez var i hopla i den tredje og afgørende kvalifikationsrunde (Q3).

Red Bull har ikke været på pole i USA siden 2013. Foto: Jared C. Tilton/Ritzau Scanpix

Hollænderen stemplede ind som hurtigst, da det gjaldt og har fordelen over Lewis Hamilton på andenpladsen på vej ind mod COTA’s yderst interessante første sving søndag.

Men der var flere kvalificerede bud på pole.

Sergio Pérez er efter at have lænet sig op af, hvordan Max Verstappen sætter bilen op, gået i sin egen retning. Det er tilsyneladende en god idé.

Mexicaneren var hurtigt af alle i Q3’s første forsøg. Selv om Verstappen var en tand skarpere til allersidst, manglede Pérez kun 15 tusindedele i at snuppe andenpladsen foran Hamilton.

Valtteri Bottas vandt senest, der blev kørt i Texas, og Lewis Hamilton blev ved samme lejlighed verdensmester.

Finnen kørte fjerdebedste tid, men rykkes tilbage til niendepladsen, fordi han har taget sæsonens sjette forbrændingsmotor, hvilket er dobbelt så meget som den tilladte kvote.

Tre andre kørere har i USA taget helt nye motorenheder. Derfor rykkes George Russell, Fernando Alonso og Sebastian Vettel helt bagerst, når det går løs med selve løbet.

Forventningen til søndag er, at der skal bruges to pitstop, så der burde være masser af spænding.

Lewis Hamilton ligger toer på jagt, og der venter endnu et interessant opgør mellem den forsvarende mester og udfordreren fra Red Bull. Foto: Chris Graythen/Ritzau Scanpix

Hvad farten i løbstrim angår, er den øjeblikkelige VM-etter positiv.

- Alt føltes normalt, og vi forbedrede bilen en smule i dag. Vi får se, siger Max Verstappen.

Bagved lurer de to Ferrari og begge McLaren, hvor de forreste fejler.

Lance Stroll var dagens skuffelse med blot en 16. plads og dermed exit i første runde.

