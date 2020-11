For pæne ved Kevin: - Det var ynkeligt

Kevin Magnussen blev trukket ud af løbet med hovedpine. TV-værten Jeremy Clarkson mener, at danskeren fik et fripas af de engelske kommentatorer

Med 15 Imola-omgange tilbage måtte Kevin Magnussen tage Haas-raceren i garagen.

Det var teamets beslutning, men inden da havde han klaget over hovedpine, som kom efter nogle voldsomme ryk i bilen, da han skulle skifte gear. Og det skal man altså en del gange i løbet af et grandprix.

På Sky Sports talte de bekymret om danskerens ve og vel, men det var alt for blødsødent, mente Jeremy Clarkson, der i mange år var vært på bilprogrammet Top Gear.

Den kontante tv-vært er ikke bange for ytre sin mening - også selvom den ikke er populær.

- F1-kommentatorer. At udgå med hovedpine er ynkeligt, skrev Clarkson på Twitter, da Sky Sports-kommentatorerne viste medfølelse for 'The Fighting Viking', som de kaldte Magnussen.

Det sagde Kevin Første melding: - Jeg har en kæmpe hovedpine. De her opskift er ligesom et spark i hovedet hver gang, sagde Magnussen over radioen. Næste melding: Teamet spørger, hvor slemt det er, og om han vil køre videre eller stoppe. - Det er mit job. Men det er smertefuldt, sagde Magnussen. Efter løbet: - Jeg har det fint. Vi havde et gearkasse-problem, så jeg tabte en masse tid. Lørdag var det bare på en langside, men i dag på hele omgangen. Det betyder, at hver gang man op-skifter, går det langsomt og giver et kæmpe ryk i bilen, lød det fra danskeren. - Det er okay i nogle omgange, men det ryster dit hovedet helt vildt, og til sidst fik jeg bare en kæmpe hovedpine Vis mere Luk

To dumpet: Det var sidste søm i kisten

Da Magnussen blev bedt om at stoppe, fik han også et par pæne ord med.

- Det var en skam for K-Mag, men det blev for meget for 'The Fighting Viking'. Helbreddet kommer først - især når bilen ikke er i pointene. Men jeg beundrer hans vedholdenhed, lød det fra Ted Kravitz, der er Sky Sports Pitlane-reporter.

Magnussen ville gøre arbejdet færdigt, men teamet sagde stop, og det kan der være mange grunde til. En af dem kunne være at redde den svinedyre gearkasse fra at gå yderligere i stykker.

Foto: Mark Sutton/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt. fik også spørgsmål omkring danskerens exit. Var det for svagt?, blev der spurgt i mandagens chat med læserne.

- Kevin konstaterede blot, at han havde hovedpine, han afslog jo netop at afbryde. Kan huske at Mark Webber engang kastede op i hjelmen, men kørte videre lidt endnu. Mener han til sidst måtte trækkes ud af løbet, lyder det fra Watt.

Han håber, at Magnussen når at slutte ordentlig af, nu hvor hans løb blev ødelagt af det tidlige sammenstød med Sebastian Vettel, som han i øvrigt holdt som hovedansvarlig for kontakten.

Hamilton overraskede: Karrierestop på bordet

Værre end hovedpine: - Så var det slut

Nu er han vred: F1 er til grin