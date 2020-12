Forarget fotomodel efter Formel 1-skandale

Det blev omgående betragtet som en skandale, da Haas-teamets nyeste tilføjelse, Nikita Mazepin, filmede løs, mens han gramsede på en pige i en bil.

En af de få, der ikke fordømte den unge russer, var pigen selv.

Andrea D'lVal, der til daglig ernærer sig som fotomodel, skrev, at der var tale om et godt venskab, og at 'intet i denne video var alvorlig ment'.

Den tone har forandret sig siden.

På sin Instagram-konto skriver hun nu: 'Kvindekroppe er der ikke for at tage hensyn til mandlige tanker...og det er heller ikke handlinger' efterfulgt af 'Stop med at belære piger om, hvordan de skal klæde sig. Mænd skal lære, hvordan man respekterer kvinder'.

Hun har ydermere chattet med sine fans, og her blev hun spurgt, hvilket råd hun ville give en yngre udgave af sig selv, hvis hun kunne.

- Lad ingen røre ved dig eller behandle dig respektløst. Og drik ikke med røvhuller.

Tag den, Nikita.

Han er sluppet overraskende mildt fra skandalen. Haas fordømte omgående Insta-storyen, hvor han, efter at have gramset på hende i en bil, får fingeren af hende.

- Haas F1 Team billiger ikke Nikita Mazepins opførsel i videoen, som for nyligt blev publiceret på sociale medier. Det faktum, at videoen overhovedet blev delt på sociale medier, finder Haas F1 Team tilmed afskyeligt. Sagen bliver håndteret internt, og der vil ikke blive kommenteret yderligere på dette tidspunkt, stod der i en pressemeddelelse fra det amerikanske team.

Nikita Mazepin er sammen med Mick Schumacher ny kører i Haas-racerne fra næste sæson, hvor de afløser Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

