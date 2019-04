Forbløffet Watt: - Det er meget foruroligende

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, har bange anelser på Haas' vegne efter et grandprix, der efterlod teamet uden point - men med masser af spørgsmål

Haas-boss Gunther Steiner var ikke den eneste, som målløs så på, da det amerikanske team – efter en formidabel kvalifikation - søndag gik totalt fallit på banen i Bahrain.

- Det eneste tidspunkt, vi havde styr på farten, var, da vi parkerede den. Og det var en velsignelse, for det var smertefuldt at sidde at se på, fortalte Steiner til Ekstra Bladet, da pinslerne var overstået.

I takt med farten forsvandt, kunne Haas-bossen se chancen for point gøre det samme. Og at lørdag og søndag var som dag og nat i forhold til præstationen, undrer ligeledes Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt.

Hans dom over løbet var desværre trist i henhold til Haas-indsatsen.

- Jeg er forbløffet over, hvordan Haas kan miste så meget fart fra lørdag til søndag. Men det er jo mest teamet, som har et problem.

- Kevin vågner jo ikke op søndag og har pludselig mistet evnen til at køre racerbil. Men teamet burde have nok erfaring til ikke at havne i en sådan situation, hvor de helt mister overblikket, lyder Watts vurdering.

Kevin Magnussen og Haas kæmpede med farten i Bahrains Grand Prix. En fest om lørdagen blev fulgt op af en fuser om søndagen. Foto: Jan Sommer

De første meldinger fra Haas-lejren er, at man ikke er klar over, hvordan det kunne gå så galt i løbet. Og netop uvisheden ser Jason Watt som alarmerende. Det er svært at tage hånd om noget, hvis du ikke ved, hvad du skal gribe ud efter.

- Det så mærkeligt ud, og det er meget foruroligende, at teamet melder ud, at de ingen ide har om årsagen.

- Normalt ville der jo foreligge en udmelding og en forklaring. Gerne med hensyn til, at der havde været et problem med raceren. Men det var jo også begge biler som var håbløst langsomme, fortæller Watt.

Det amerikanske team var ikke ene om at gå fra succes til fiasko denne weekend. Også Ferrari oplevede en skrækkelig afslutning på selve grandprixet, efter at kvalifikationen var forløbet perfekt med to røde racere i forreste linje som resultat.

Charles Leclerc havde kurs mod sejren, men det endte med en tredjeplads, da materialet satte ud. Foto: Jan Sommer

Charles Leclerc havde taget karrierens første pole og så også ud til at triumfere, da materialet pludselig svigtede. Hybridsystemet stod af, og så måtte monegaskeren tage til takke med tredjepladsen.

Alligevel var Watt dybt imponeret over den unge F1-komet, der har taget sporten med storm. Der er lagt op til en fantastisk Ferrari-duel i sæsonen, og i sidste ende kan en eventuel Leclerc-dominans ende med at sende Sebastian Vettel på pension.

- Jeg tror, at Vettel godt kunne finde på at hænge hjelmen, hvis Leclerc slår ham stort. Det skal dog være stort, og ikke bare med et mulehår, fortæller Watt.

