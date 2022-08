Fordømmer sine fans: Det er væmmeligt

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Red Bulls Max Verstappen buldrer mod sit andet verdensmesterskab i træk, og i sit kølvand overalt i verden fester hollænderens orange hær.

Hans enorme popularitet i Holland tiltrækker også fans uden den store respekt for motorsport (og andre mennesker).

Der var problemer i Østrig med chikane af kvindelige Lewis Hamilton-fans, jubel når rivalen crashede, og senest i Ungarn dukkede videoer op på sociale medier, hvor tilhængere af ‘Super Max’ brændte Mercedes-merchandise af.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Hverken bæredygtigt eller særligt intelligent at støtte rivalen med køb af deres kasketter for så at sætte ild til dem, men under alle omstændigheder respektløst.

- Det er selvfølgelig ikke acceptabelt. De her personer, jeg er bestemt ikke enige med dem, for det er bare væmmeligt, sagde hollænderen efter årets ottende sejr.

- Generelt synes jeg, at flertallet af fans jublede både gennem løbet og for hver kører på podiet. Sådan som det burde være. De videoer eller den video af brændende merchandise, synes jeg bare, er forkastelig, sagde han.

Ferrari havde ikke noget at skyde med i anden halvdel af løbet. Foto: Tariq Mikkel Khan

På grund af en motorfejl under tidtagningen kvalificerede Max Verstappen sig kun som tier. På den snævre Hungaroring forventede Red Bull på forhånd, at et godt løb ville udløse maksimalt en femteplads.

Men med en fænomenal præstation kørte hollænderen sig alligevel til sejren.

Teamchef Christian Horner glædede sig over fejlen i tidtagningen. Var den ikke opstået, ville Red Bull ikke have skiftet motoren til løbet, og den gamle enhed var futtet af efter 12 km, fortalte han.

Mercedes fortsætter sin fremgang, og uden en virtuel safetycar til allersidst ville Lewis Hamilton have haft årets første chance for at udfordre Verstappen.

Ferrari var et af de teams, som blev fanget, da vejret slog om. Med køligere temperaturer og støvregn kunne ingen hold få det hårde dæk til at fungere.

Charles Leclercs titelhåb er ved at fordufte. Foto: Tariq Mikkel Khan

Teamchef Mattia Binotto indrømmede på sin briefing søndag, at strategien hos Charles Leclerc var den forkerte. Men han tvivlede på, at Ferrari kunne have vundet i Ungarn.

- Hvad vi manglede i dag, var fart. Jeg tror ikke, at vi kunne have vundet, og grunden kender jeg ikke. For første gang i 13 løb havde vi ikke farten til det.

- Vi er nødt til at se nærmere på det. Jeg er sikker på, at vi kommer til at forstå det og også forstå, hvorfor dækkene ikke fungerede ordentligt, sagde Binotto.

